Mainz (ots) -Die Tiefsee unter dem Meereseis der Antarktis und die fast elfKilometer tiefen Gewässer vor den pazifischen Marianen zählen zu denGebieten der Weltmeere, die am schwersten zugänglich und am wenigstenerforscht sind. Die ZDF-Dokumentation "Terra X: Extreme der Tiefsee -Eisige Abgründe" begleitet am Sonntag, 23. September 2018, 19.30 Uhr,zwei Forschungsexpeditionen in diese Regionen und ermöglichtEinblicke in Welten, die bisher nur wenige Menschen besuchen konnten.Erstmals stößt ein Tauchboot in die unbekannten Tiefen des Süd-Ozeansvor. Die Expeditionsteams filmen bizarre Lebewesen - darunter Kalmareund den Scheibenbauchfisch, der in so großer Tiefe lebend gefundenwurde wie kein anderer Fisch bislang.Das Forschungsschiff "Alucia" ist wie bei den vorangegangenen"Terra X"-Dokumentationen über den Riesenkalmar, die "Monsterhaie",die "Höhlen der Korallenriffe" und die "Leuchtwesen der Tiefsee"wieder Mutterschiff und Operationsbasis der neuen Expeditionen. Mitihrem bemannten Tauchboot "Nadir" dringen Wissenschaftler undFilmcrew erstmals über 500 Meter tief ins Südpolarmeer vor. Nie zuvorwurde dieser wildeste Teil der Weltmeere im Südpolarmeer jenseits der200-Meter-Marke von Menschen betaucht. Und im Marianen-Graben gelingtes sogar, einen Scheibenbauchfisch in 8.178 Metern Tiefe aufzunehmen- ein Weltrekord an der Grenze des Möglichen. Aus biochemischenGründen können Wirbeltiere nicht unterhalb von etwa 8.200 Meternleben, da dann der Druck die Proteine komprimiert und jedeMuskeltätigkeit verhindert.Pressemappe: https://ly.zdf.de/Laf/https://terra-x.zdf.dehttps://youtube.com/terraxhttps://instagram.com/terraX/https://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell