Vom Dach der Welt in 5200 Metern Höhe nimmt der Brahmaputra seinenWeg hinunter zum Golf von Bengalen und mündet in den Indischen Ozean.Gespeist von zahlreichen Gewässern bahnt sich der Fluss seinen Wegdurch China, Indien und Bangladesch. Den drei bekanntenNaturfilmautoren Klaus Feichtenberger, Jeremy Hogarth und Heinz Legerist es für die "Terra X"-Dokumentation "Brahmaputra - Wasser vomHimalaya" am Sonntag, 22. Juli 2018, 19.30 Uhr im ZDF, erstmalsgelungen, seinen gesamten Lauf filmisch zu erfassen. Manche bis heutekaum zugänglichen Abschnitte zeigt die Dokumentation zum ersten Mal.Der Brahmaputra ist ein Gigant und noch immer weitgehendunbekannt. Erst seit hundert Jahren ist bekannt, dass sein Oberlaufin Tibet und sein Mittellauf in Indien zu ein und demselben Flussgehören. Lange wurde seine Quelle am heiligen Berg Kailash vermutet,erst seit 2011 ist der See unter dem Angsi-Gletscher als Ursprung desFlusses wissenschaftlich bestätigt. Sein Weg führt ihn durch extremeKlimaräume, von der Kälte der Hochgebirge bis zu tropisch warmenTiefländern. Ebenso vielfältig ist die Tier- und Pflanzenwelt, dieentlang des Brahmaputras ihren Lebensraum findet. In malerischenBildern zeigt die Dokumentation die artenreichen Landschaftsräumeentlang des Brahmaputras.