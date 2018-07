Mainz (ots) -Hat Christoph Kolumbus wirklich Amerika entdeckt? Neuestewissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass nicht nur die Wikingerlange vor ihm in der Neuen Welt waren. Die "Terra X"-Dokumentationmit dem Arbeitstitel "Die wahren Entdecker Amerikas" stellt dieseFunde und Forschungsvorhaben vor. Die Dreharbeiten zu dem Film vonGisela Graichen und Peter Prestel haben Anfang Juli 2018 begonnen.Die Dokumentation wird voraussichtlich 2019 im ZDF zu sehen sein.Dass die Wikinger um das Jahr 1000 von Grönland ausNordneufundland erreichten, wird heute nicht mehr bestritten. 1960hatten Archäologen eine typische Wikinger-Siedlung bei L'Anse auxMeadows an der Ostküste Kanadas ausgegraben. Allerdings hielten siesie lange für einen Einzelfall. Doch seit Kurzem gilt diese Sicht alsüberholt. Per Satellit aus dem Weltraum gelang es amerikanischenWissenschaftlern, mehrere auffällige Gebäudegrundrisse in den USA undKanada auszumachen. Neueste Grabungen zeigen außerdem, dass es sichum dauerhafte Kolonien der Nordmänner handelte. Über 400 Jahrelieferten sie von dort exotische Waren für den europäischen Markt.Neben den Wikingern könnten auch andere Europäer Richtung Westengesegelt sein. Festungsreste am Ohio River aus dem 12. Jahrhundertsind nicht das Werk indigener Völker. 1170 soll zum Beispiel derwalisische Prinz Madoc mit zehn Schiffen nach Amerika übergesetztsein, um das Neuland zu besiedeln.Eine großangelegte Fahrt nach Amerika könnte Abubakari II., dermächtige König des Großreichs Mali, im 14. Jahrhundert beauftragthaben. Wissenschaftler gehen längst davon aus, dass das seemännischeKnowhow in dem fortschrittlichen und reichen Königreich vorhandenwar, und auch Fundstücke zeigen, dass die Seefahrer aus Mali sehrwahrscheinlich ihr Ziel erreicht haben.https://terra-x.zdf.dehttps://www.youtube.com/terraxhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFterraXhttps://instagram.com/terraX/Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell