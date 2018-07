Mainz (ots) -Hannibals Alpenüberquerung ist legendär, über welchen Pass er seingigantisches Heer führte, ist ein Rätsel. Jetzt glauben Forscher, dieRoute anhand von Pferdemist nachweisen zu können. Die "TerraX"-Dokumentation "Die Hannibal-Expedition" am Sonntag, 8. Juli 2018,19.30 Uhr, zeigt, warum der Geomorphologe William Mahaney von derUniversität Toronto und sein Team davon überzeugt sind, dass derKarthager sein Heer über den 3000 Meter hohen Col de la Traversettegeführt hat: Bodenanalysen weisen darauf hin.Um die kühne militärische Operation ins Bild zu setzen, wurden diedokumentarischen Sequenzen unter anderem in den Alpen, an der Donauund in Mecklenburg-Vorpommern gedreht, während die Spielszenen vonRegisseur Carsten Gutschmidt in Bulgarien realisiert wurden. In einemaufwendigen Experiment wird im Film mit Hilfe von Flößennachgestellt, wie Hannibal seine Elefanten auf dem Weg ins Gebirgeüber die Rhone transportieren konnte. Experten erklären, wie gelenkigElefanten sind und wie sie mit unwegsamem Gelände und Kälte umgehen.Die Dokumentation ist ab Samstag, 7. Juli 2018, 19.30 Uhr, in derZDFmediathek unter terra-x.zdf.de abrufbar. Ein Webvideo zum Filmwird am Samstag, 7. Juli 2018, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek und amSonntag, 8. Juli 2018, 10.00 Uhr, auf dem YouTube-Kanal "Terra XNatur & Geschichte" https://www.youtube.com/terrax veröffentlicht.Das Video ist zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alleInteressierten freigegeben.https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-die-hannibal-expedition/https://terra-x.zdf.dehttps://www.youtube.com/terraxhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFterraXhttps://www.instagram.com/terraX/Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell