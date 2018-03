Mainz (ots) -Die Alpen bilden Europas mächtigstes Gebirge und prägen Mensch undNatur. Die "Terra X"-Dokumentation "Die Alpen - Eine großeGeschichte" begibt sich an Ostermontag, 2. April 2018, 19.15 Uhr, imZDF eine Stunde lang auf eine Zeitreise durch die Geschichte derAlpen. Interviews mit Wissenschaftlern wie dem Historiker JonMathieu, dem Gletscherforscher Luc Moreau oder dem AnthropologenAlbert Zink erklären und vertiefen die Geschichten von derspektakulären Entstehung des Gebirges, den Rätseln um dieGletschermumie Ötzi sowie frühen Schatzsuchern und den Gipfelstürmernder heutigen Zeit. In der ZDFmediathek ist die Dokumentation abSonntag, 1. April 2018, 19.30 Uhr, unter terra-x.zdf.de abrufbar.Erkenntnisse über den Beginn der Besiedlung liefert der berühmteprähistorische Alpenbewohner Ötzi. Später, in der Bronzezeit, locktenwertvolle Bodenschätze immer mehr Menschen in die Alpen. Um sich inder unwirtlichen Natur versorgen zu können, entwickelten die Menschenschon damals die Almwirtschaft. Sie sorgten dafür, dass saftigeBlumenwiesen bis heute unser Bild der Alpen prägen. Der Erste, derdie Alpen mit einem riesigen Heer überquerte, war 218 vor Christusder karthagische Feldherr Hannibal. Legendär ist seit dem Mittelalterauch der Alpenrevoluzzer Wilhelm Tell. Er ist heute noch eine derwichtigsten Symbolfiguren der Schweizer, auch wenn er nie wirklichgelebt hat.Die ersten Bergsteiger kletterten 1492 im Auftrag desfranzösischen Königs mit Leitern auf den Mont Aiguille. WahrePioniere, denn erst 300 Jahre später begann mit der Eroberung desMontblanc das goldene Zeitalter des Alpinismus. Immer mehr Menschenströmten in das Gebirge, Seil- und Zahnradbahnen brachten sie zuBeginn des 20. Jahrhunderts bequem auf entlegene Gipfel. Das ändertesich mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Wo vorher Besucher dieBergwelt bestaunt hatten, lieferten sich nun Soldaten im Hochgebirgemörderische Gefechte.Seit den 50er Jahren erleben die Alpen einen anhaltenden Boom: Niezuvor lebten dort mehr Menschen, und jedes Jahr verbringen Millionenvon Besuchern ihren Urlaub in den Bergen.Pressemappe: https://ly.zdf.de/Cuc/https://terra-x.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFterraxhttp://instagram.com/terraxAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell