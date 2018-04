Mainz (ots) -Es gibt neue Erkenntnisse zum Asteroideneinschlag, der vor 66Millionen Jahren die Dinosaurier auslöschte. Dank einer aufwendigenTiefbohrung im Golf von Mexiko lässt sich nun rekonstruieren, wasdamals geschah. Die "Terra X"-Dokumentation "Das Ende derDinosaurier" beschreibt am Sonntag, 22. April 2018, 19.30 Uhr, im ZDFdieses apokalyptische Ereignis und seine Folgen. VieleWissenschaftler halten den Asteroideneinschlag für die Hauptursachedes Massenaussterbens, mit dem die Zeit der Dinosaurier am Ende derKreidezeit zu Ende ging.Seit Herbst 2016 untersucht und analysiert ein 30-köpfiges,interdisziplinäres Wissenschaftlerteam im Bohrkernlager MARUM derUniversität Bremen die Materialien aus dem Krater, die bei Bohrungenim Chicxulub-Krater im Golf von Mexiko gewonnen wurden. Die Bohrungendort nahmen eine Planung von zehn Jahren in Anspruch und waren sehraufwendig, denn der Krater liegt nicht nur unter einer 600 Meterdicken Kalksteinschicht, sondern zur Hälfte auch unter demMeeresspiegel vor der Halbinsel Yucatán. Die MARUM-Forscher wollennun den zerstörerischen Mechanismen auf die Spur kommen, die dieRiesenechsen und rund 75 Prozent aller anderen Arten von einemAugenblick zum nächsten auslöschten. Ein weiteres Ziel ist, zuverstehen, welche Prozesse bei der Kraterbildung nach einemAsteroideneinschlag ablaufen.https://terra-x.zdf.dehttps://www.youtube.com/terraxhttps://www.instagram.com/terraX/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell