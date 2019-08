Mainz (ots) -In einer vierteiligen Dokureihe begleitet die "ZDF SPORTreportage"Athleten des Deutschen Ruderverbands auf ihrem Weg zu den OlympischenSpielen 2020 in Tokio. Anlässlich der Ruder-WM in Linz/Österreichsteht die erste Episode der Dokumentation in der Sendung am Sonntag,25. August 2019, ab 17.10 Uhr auf dem Programm.Das Besondere: Neben den vier jeweils achtminütigen Folgen, die inder "ZDF SPORTreportage" sonntags ab 17.10 Uhr ausgestrahlt werden,geht das ZDF zusätzlich in die "digitale Verlängerung". Jede Folgeist als 15-minütige Langfassung in der ZDFmediathek verfügbar. Dazugibt es weitere Videos und Clips. Das Finale der Doku-Reihe könnendie Zuschauer im Rahmen der ZDF-Olympiaberichterstattung in einer30-minütigen Reportage aus Tokio erleben.Die Film-Autoren Matthias Wolf und Guido Weihermüller von CloseDistance Productions begleiten die Skuller-Nationalmannschaft bereitsseit November 2018 auf ihrem Weg zu Olympia und bieten exklusiveEinblicke in den sportlichen und privaten Alltag der Athleten. YorckPolus, Redaktionsleiter der "ZDF SPORTreportage": "Mit 'Sxulls' gehenwir neue Wege und sind so nah dran an den Sportlern, wie es nurselten möglich ist".Die weiteren Themen der Sendung: Rückblick auf den 2.Bundesliga-Spieltag, Fußball-Story, Vorberichte Ruder-WM in Linz,Kanu-WM in Szeged/Ungarn und Reit-Europameisterschaften in Rotterdam.Moderation: Norbert KönigAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"SPORTreportage" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/sport/zdf-sportreportageSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell