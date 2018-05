Mainz (ots) -Betrüger denken sich gerade in der Urlaubshochsaison immer neueMaschen aus, um ahnungslosen Feriengästen das Geld aus der Tasche zuziehen. In einer Spezialausgabe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am Mittwoch, 30. Mai 2018, 20.15 Uhr, erzählen OpferModerator Rudi Cerne ihre Geschichten. Ergänzend dazu gebenUrlaubsexperten Tipps zum richtigen Verhalten. Die Themen imEinzelnen:Ungewollt Drogenkurier - Eine junge Frau träumt von einemLiebesurlaub mit ihrem Freund in Peru. Doch am Ende landet sie fürJahre im Gefängnis in Lima. Jemand hatte Drogen in ihr Gepäckgeschmuggelt.Falsche Polizei - Eine Familie reist mit dem Auto nach Spanien.Auf der Autobahn werden sie von vermeintlichen Zivilfahndern derPolizei angehalten.Teurer Schmuck - Zwei Damen werden von ihrem Urlaubsveranstalterin Dubai zu einer Schmuckfabrik gefahren. Kaufen wollen sieeigentlich nichts - doch da haben sie die Rechnung ohne die Verkäufergemacht.Tatort Campingwagen - Eigentlich ist ihr Campingbus ihr zweitesZuhause. Doch dann wird ein Paar in Frankreich und in Bosnien zumOpfer von Kriminellen, die es auf ihren Wohnwagen abgesehen haben.http://aktenzeichenxy.zdf.dehttp://facebook.com/ZDFAktenzeichenXY/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aktenzeichenxyPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell