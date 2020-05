Mainz (ots) - Der Optimist trifft auf den Skeptiker zu einem bissigen Schlagabtausch: Mit "Mann, Sieber!" präsentieren die beiden Kabarettisten Tobias Mann und Christoph Sieber die monatliche politische Late-Night-Kabarett-Show im ZDF. Am Dienstag, 12. Mai 2020, 22.45 Uhr, setzen sie sich mit einer besonderen Video-Aktion für Kulturschaffende in Deutschland ein.Mann und Sieber entwerfen darin eine Welt ohne Kunst und Kultur und folgern daraus, wie wichtig es ist, Künstlerinnen und Künstler in der Coronakrise finanziell zu unterstützen. "Kultur ist zwar nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts", sagen die beiden. Sie haben ihre Aktion ins Netz getragen und Kulturschaffende dazu aufgerufen, den Aufruf an die Bundesregierung mit einem eigenen Video unter dem Hashtag #kulturerhalten zu "unterschreiben".Mittlerweile haben fast 3000 Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker, Tänzer, Maler, Schauspieler, Regisseure und Moderatoren mitgewirkt. Sie fordern von der Bundesregierung eine Gleichbehandlung bei der Unterstützung mit anderen Branchen, da sonst die vielfältige Kulturlandschaft Deutschlands zerstört werde.Tobias Mann und Christoph Sieber öffnen auf satirische Weise die Augen für die Probleme der gesamten Branche. Das komplette Stück inklusive eines Zusammenschnitts der vielen Unterstützervideos ist in der Sendung am Dienstag im Anschluss in der ZDFmediathek und im ZDF-Comedy-Channel unter https://youtube.com/zdfcomedy zu sehen.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über presseportal.zdf.de/presse/mannsieber.https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4594164OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell