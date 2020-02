ZDF-Serienoffensive geht weiter: relevanter, spannender, internationaler (FOTO)

Mainz (ots) - Internationale Koproduktionen auf Hochglanz-Niveau, packendeThriller-Serien und einfühlsame Familienerzählungen - das Serienjahr 2020 imZDF, in ZDFneo und in der ZDFmediathek hat viel zu bieten. Den Auftakt macht dieneoriginal-Serie "Dunkelstadt", die auf der Berlinale Premiere feiert. In ZDFneowird die sechsteilige Detektivgeschichte, in deren Zentrum die eigensinnigePrivatermittlerin Doro Decker steht, ab Mittwoch, 26. Februar 2020, 21.45 Uhr,ausgestrahlt. "Dunkelstadt" zitiert die Erzählweise und Ästhetik des Film noirund interpretiert diese auf moderne Art und Weise."Alle Fans serieller High-End-Fiction kommen 2020 nicht am ZDF vorbei. UnsereFiction-Mehrteiler zeichnen sich durch Mut, Relevanz, Vielfalt und großesSucht-Potential aus", so ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler. "2020 wirddas Jahr, in dem die Anstrengungen unserer internationalen Partnerschaften dervergangenen Jahre Früchte tragen."Im Frühjahr 2020 zeigt ZDFneo die Miniserie "DEUTSCHER", die im Auftrag derRedaktion ZDF/Das kleine Fernsehspiel entstand. In vier Folgen müssen sich zweigrundsätzlich gegensätzlich denkende Familien auf einen neuen Alltag einstellen,nachdem im fernen Berlin eine rechtspopulistische Partei gewählt wurde und nundie Regierungsgeschäfte übernimmt.Innerhalb der European Alliance mit France Télévisions und der italienischen RAIhat das ZDF die Thrillerserie "Mirage - Gefährliche Lügen" realisiert, die abSonntag, 22. März 2020, 22.15 Uhr, ausgestrahlt wird. Vor der Kulisse Abu Dhabiserzählt sie die Geschichte einer Security-Expertin für Atomkraft-Anlagen, dieins Fadenkreuz der Geheimdienste gerät. Mit "In 80 Tagen um die Welt" wird Ende2020 ein zweites Projekt der öffentlich-rechtlichen Koproduktions-Allianz zusehen sein. Die historische Abenteuerserie basiert auf dem gleichnamigenKlassiker von Jules Verne.Die ZDF/BBC-Koproduktion "The Mallorca Files" zeigt ab Frühjahr 2020, dass aufder Urlaubsinsel nicht immer eitel Sonnenschein herrscht: Eine britischeErmittlerin und ihr deutscher Kollege sind auf Mallorca im Einsatz, um Mordfälleihrer Landsleute aufzuklären.Eine Familienserie mit dem Arbeitstitel "Schule fürs Leben" (Ausstrahlung imFrühjahr 2020) dreht sich um die Lehrerin Fritzie, die plötzlich mit derDiagnose Brustkrebs umgehen muss. Obwohl sie sich der Realität zunächst nichtstellen will, zwingt die Krankheit Fritzie und ihre Liebsten auf eine Reise insUnbekannte. Denn aufgrund der Diagnose stellt sich Fritzie plötzlich Fragen, diesie für immer verändern werden.Im Sommer 2020 hält die vierteilige Katastrophenserie "Sløborn" auf demSendeplatz des ZDF-Montagskinos Einzug: Auf einer Nordseeinsel nähert sich dasGrauen auf leisen Sohlen. Denn zunächst sind es nur zwei Leichen, die diePolizei auf den Plan rufen. Erst viel zu spät wird den Inselbewohnern klar, dasssie es nicht mit einem Mörder, sondern mit einer lebensgefährlichen Seuche zutun haben.Der Gesellschaftsroman "Unterleuten" von Juli Zeh diente als Literaturvorlagefür den gleichnamigen Dreiteiler, der ab Montag, 9. März 2020, 20.15 Uhr, im ZDFzu sehen ist. In einem fiktiven Dorf in der brandenburgischen Provinz lebenWende-Gewinner und -Verlierer zusammen. Doch als ein Windpark in unmittelbarerNähe zum Dorf entstehen soll, spaltet das die Bewohner. Freunde werden zuFeinden und umgekehrt.In zwei Teilen verfilmt das ZDF einen Bestseller der Autorin Dörte Hansen:"Altes Land" ist eine liebevoll unkonventionelle Erzählung über das Deutschlandunserer Mütter und Großmütter, über wurzellose Menschen und über Reiz undWidersinn der Sehnsucht nach dem Landleben. Die Familiengeschichte wird imHerbst 2020 im ZDF zu sehen sein.Ebenfalls im Herbst startet die sechsteilige Medical-Serie "Ballouz". AmirBallouz, der ungewöhnliche Chefarzt einer kleinen Klinik in der Uckermark,widmet sich in sechs Folgen mit vollem Einsatz seinen Patienten. Denn diesebeschäftigt viel mehr als ihre körperlichen Gebrechen: Es geht um Liebe,Einsamkeit, Hoffnung und immer um starke Emotionen.Mit "Breaking Even" (voraussichtlich ab Herbst 2020) geht ein dunklesFamiliengeheimnis in Serie. In sechs Folgen kämpfen zwei ungleiche Frauen fürdie Wahrheit in einem Skandal um einen milliardenschweren Familienkonzern. Denndas Aushängeschild des Automobilkonzerns, der selbstfahrende Wagen "Lind1",kollidiert bei einer Probefahrt mit einer Radfahrerin. Dabei hätte das Auto denUnfall voraussehen müssen.Basierend auf dem Roman des Bestsellerautors Deon Meyers erzählt die dreiteiligeThriller-Serie "Trackers - Rote Spur" (voraussichtlich ab Herbst 2020) von derArbeit einer Sondereinheit des südafrikanischen Geheimdienstes, die versucht,einen Terrorangriff in Kapstadt zu verhindern." SHADOWPLAY" (voraussichtlich ab Herbst 2020) ist ein ebenso unterhaltsamer wiepackender Mix aus Historiendrama und Thriller. Die vier Folgen drehen sich umeinen US-Polizisten, der im Sommer 1946 im kriegszerstörten Berlin nicht nur mitkriminellen Schwarzmarkt-Händlern und korrupten US-Diplomaten aneinandergerät.Ein weiteres Highlight ist die Romanverfilmung von Frank SchätzingsScience-Fiction-Bestseller "Der Schwarm". Die Dreharbeiten startenvoraussichtlich im Herbst 2020. In Planung befindet sich zudem eine Crime-Seriemit dem Arbeitstitel "Der Überfall". 