Mainz (ots) -In der ZDF/ARTE-Produktion "Bad Banks" spielt Paula Beer die jungeInvestement-Bankerin Jana Liekam: Für ihre darstellerische Leistungnahm Paula Beer am Freitagabend, 16. November 2018, in Berlin einenBambi als "Beste Schauspielerin national" entgegen.Die sechsteilige Serie "Bad Banks" (Regie: Christian Schwochow,Headautor: Oliver Kienle, Writers' Room: Jana Burbach, Jan Galli,Idee: Lisa Blumenberg) spielt in der Welt der Hochfinanz, gewaltigerGeldgeschäfte und undurchsichtiger, oft zwielichtigerFinanztransaktionen. Die junge Investement-Bankerin Jana Liekam(Paula Beer) muss schnell lernen mit den Wölfen zu heulen und ihreganz eigenen Tricks zu nutzen, um an die Spitze zu kommen und dorterfolgreich zu überleben.Die Redaktion im ZDF haben Caroline von Senden und Alexandra Staibin Zusammenarbeit mit den ARTE-Kollegen Uta Cappel und AndreasSchreitmüller.