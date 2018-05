Mainz (ots) -Für die ZDF/ARTE-Produktion "Bad Banks" ist Regisseur ChristianSchwochow am Freitagabend, 18. Mai 2018, mit dem BayerischenFernsehpreis im Münchner Prinzregententheater geehrt worden.Ausgezeichnet wurde Schwochow für die Inszenierung der Thriller-Seriein der Kategorie "Fernsehfilm/Serien und Reihen". Seine waghalsigeReise in das hochkomplexe System internationaler Großbanken wirfteinen Blick auf Menschen, die in einem adrenalingetriebenen Spiel umwirtschaftliche Interessen und persönlichen Ehrgeiz die finanzielleSicherheit eines ganzen Landes riskieren.Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I:"Wir freuen uns sehr über diese begehrte Auszeichnung. Ich gratuliereChristian Schwochow, einem Ausnahme-Regisseur, der 'Bad Banks' zu demgemacht hat, was es ist: einer High-End-Serie, die auf deminternationalen Markt mithalten kann. Mein Dank gilt natürlich auchallen Schauspielerinnen und Schauspielern, dem Autorenteam um OliverKienle, der Crew und Produzentin Lisa Blumenberg, die alle maßgeblicham großen Erfolg von Bad Banks beteiligt sind."Die Jury des Bayerischen Fernsehpreises urteilt: "Dass dieserRegisseur Filme inszenieren kann, hat er in den letzten Jahren aufvielfältigste Art unter Beweis gestellt. Dass er auch Serie kann,zeigt er uns in 'Bad Banks'. Eine Serie im eher trockenen abererfrischend kühl gedrehten Bankermilieu. Im Zentrum stehen zweistarke Frauenfiguren (herausragend Paula Beer als Jana Liekam undeine Wiederentdeckung Désirée Nosbusch als Christelle Leblanc), anihrer Seite sehenswert spielfreudige männliche Partner. Diese Serieist in ihrer Dynamik eine Sensation im deutschen Fernsehen." DerBayerische Fernsehpreis wurde in diesem Jahr zum 30. Mal vergeben.Preissymbol ist die Porzellanfigur "Blauer Panther"."Bad Banks" ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion undIRIS Productions in Koproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mitARTE, gefördert durch Film Fund Luxembourg, German Motion PictureFund, HessenFilm und Medien. Die Redaktion im ZDF haben Caroline vonSenden und Alexandra Staib in Zusammenarbeit mit den ARTE-KollegenUta Cappel und Andreas Schreitmüller.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner:Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/badbanksPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell