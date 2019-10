ZDF-Samstagskrimi über Gesichtserkennung: Wilsberg ermittelt in Bielefeld (FOTO)

Mainz (ots) -Nicht immer Münster! Der 64. Fall führt Privatdetektiv Georg Wilsberg nachBielefeld. "Wilsberg: Ins Gesicht geschrieben" heißt der neue 90-Minüter derZDF-Samstagskrimireihe am 2. November 2019 um 20.15 Uhr. Neben Leonard Lansinkin der Titelrolle und dem bekannten Ensemble sind Arnd Klawitter, Suzan Anbeh,Christian Näthe, Mirjam Weichselbraun sowie Stefan Haschke und Mai Duong Kieuals Bielefelder Kommissare dabei. Dominic Müller führte Regie nach dem Drehbuchvon Mario Sixtus.Ekki (Oliver Korittke) wird nach Bielefeld zum Firmenjubiläum eines Kollegeneingeladen. Georg Wilsberg begleitet ihn und will bei dieser Gelegenheit einenalten Freund treffen, doch das klappt nicht. Zur selben Zeit wird in der Stadtdie neue Smartphone-App "Face23" vorgestellt, die Gesichter identifizieren undalle im Netz verfügbaren Informationen zu dieser Person zusammentragen kann. DerMünsteraner Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky) ist wegen dieservielversprechenden Ermittlungsmethode auch angereist. Technik-Muffel Wilsberglässt die App zunächst kalt. Als jedoch ein Video im Netz kursiert, das seinPatenkind Alex Holtkamp (Ina Paule Klink) neben einem Toten - dem Entwickler derApp - zeigt, ist er gezwungen, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen. Denn Alexgerät unter Mordverdacht. Auch die anderen Münsteraner geraten schnell insVisier der Bielefeld Polizei. Kommissar Harald Drechshage (Stefan Haschke) undCo-Ermittlerin Nguyen Thuong Nhi (Mai Duong Kieu) sind wenig begeistert, dasssich die Münsteraner Kollegen, allen voran Overbeck, in ihre Ermittlungeneinmischen.Die Ausstrahlung des zweiten in Bielefeld gedrehten "Wilsberg"-Krimis,"Bielefeld 23", ist für Anfang 2020 geplant.Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Pressedesk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wilsberghttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell