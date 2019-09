Mainz (ots) -Die Berliner Kriminalhauptkommissarin Yvonne Wills (Alice Dwyer)und ihr Ehemann, Fallanalytiker Heiko Wills (Johann von Bülow),ermitteln in einem neuen Fall. Dabei werden sie mit HeikosVergangenheit bei der Bundeswehr konfrontiert. Das ZDF zeigt denSamstagskrimi "Herr und Frau Bulle: Totentanz" am Samstag, 7.September 2019, 20.15 Uhr. Unter der Regie von Uwe Janson spielen inweiteren Rollen Tim Kalkhof, Birge Schade, Stephan Bissmeier, AndreasPietschmann, Sönke Möhring, Werner Daehn und viele andere. DasDrehbuch schrieb Axel Hildebrand.Yvonne und Heiko haben Besuch von Heikos altem Freund PietBernsdorff (Andreas Pietschmann), dessen Tochter todkrank in derCharité liegt. Dann erreicht sie die Nachricht, dass der Wagen einesStaatssekretärs explodiert ist. Ein Attentat! Yvonne fährt zumTatort. Der Staatssekretär hat den Anschlag überlebt, weil er nichtmehr im Wagen war. Der Chauffeur hingegen ist tot. In dieErmittlungen sind sowohl der Staatsschutz als auch die Mordkommissioneingebunden. Doch der Staatsschutz hält Informationen zurück, undYvonne und ihr Kollege Kevin (Tim Kalkhof) brauchen Heikos Kontakte,um an die geheimen Ermittlungsunterlagen zu kommen.Ein hoher Beamter im Wirtschaftsministerium gerät unter Verdacht,den der Staatssekretär wegen eines illegalen Sexskandals in der Handhatte. Doch dann stellt sich heraus, dass der verwendete Sprengsatzähnlich konstruiert war, wie im somalischen Bürgerkrieg verwendeteBomben. Wie Heiko und sein Freund Piet hatte der Chauffeur bei derBundeswehr in Somalia gedient, und die beiden finden heraus, dassbereits einige ihrer ehemaligen Kameraden unter mysteriösen Umständenums Leben kamen. Die Hinweise verdichten sich, dass alle Vorkommnisseim Zusammenhang mit dem damaligen Auslandseinsatz in Somalia stehen.Ansprechpartner: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/herrundfraubullePressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/herr-und-frau-bulle-totentanz/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell