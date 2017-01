Mainz (ots) -Das legendäre Wiener Hotel als Schauplatz eines vielschichtigenund bewegenden Gesellschaftsdramas: Am Montag, 16. Januar, undMittwoch, 18. Januar 2017, jeweils 20.15 Uhr, zeigt das ZDF denEvent-Zweiteiler "Das Sacher. In bester Gesellschaft". RegisseurRobert Dornhelm inszenierte die ZDF/ORF-Produktion nach denDrehbüchern von Rodica Doehnert ("Das Adlon"). Im Ensemble desaufwändig produzierten historischen Fernsehfilms spielen neben vielenanderen Josefine Preuß, Julia Koschitz, Ursula Strauss, FlorianStetter, Peter Simonischek, Bernhard Schir, Joachim Król, SimonSchwarz, Laurence Rupp, Robert Palfrader, Jasna Fritzi Bauer, RobertStadlober und Dietmar Bär.Das Sacher, bis heute Inbegriff Wiener Lebensart, wird um dieJahrhundertwende 1900 Schauplatz politischer Auseinandersetzungen,heimlicher Affären und dunkler Intrigen. Gegen alle Widerständeübernimmt Anna Sacher (Ursula Strauss) nach dem Tod ihres Mannes dieLeitung des Hauses und macht es zum wichtigsten Treffpunkt derköniglich-kaiserlichen Elite. Auch die junge Fürstin Konstanze vonTraunstein (Josefine Preuß) und die Berliner Verlegerin MarthaAderhold (Julia Koschitz) lernen sich im Sacher kennen. Konstanzebeginnt, von Martha ermutigt, ein Doppelleben als Schriftstellerin.Doch die Freundschaft der beiden ungleichen Frauen gerät in Gefahr,als Konstanze auf Marthas Ehemann Maximilian (Florian Stetter)trifft. Und auch Konstanzes Ehemann Hans Georg von Traunstein(Laurence Rupp), der sich in oppositionellen Kreisen der sichauflösenden Doppelmonarchie bewegt, hütet ein Geheimnis: seineuneheliche Tochter Marie (Jasna Fritzi Bauer). Sie wurde als Kind vordem Sacher entführt. Nach sechs Jahren in den Katakomben der WienerStaatsoper verlässt Marie ihr Versteck, um ihren leiblichen Vateraufzusuchen.Im Anschluss an den ersten Teil des Eventfilms zeichnet AutorinBeate Thalberg in der Dokumentation "Die Königin von Wien - AnnaSacher und ihr Hotel" am Montag, 16. Januar 2017, 21.50 Uhr, einPorträt der Hotelmanagerin und zugleich ein Zeit-und Sittengemäldeder österreichischen Monarchie in ihrer letzten Blüte.https://presseportal.zdf.de/pm/das-sacher-in-bester-gesellschaft/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dassacherPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell