"ZDF SPORTreportageExtra" über die virtuelle Sportwelt der Profi-Gamer (FOTO)

Mainz (ots) -Vom Kinderzimmer in die Profi-Ligen - längst haben Computerspieledie Welt des Sports erobert. In einer "Extra"-Ausgabe beschäftigtsich die "ZDF SPORTreportage" am Sonntag, 3. September 2017, 17.10Uhr, mit dem rasanten Aufstieg und der Faszination des virtuellenE-Sports.Es wirkt wie eine andere Welt: Mega-Events in ausverkauftenHallen, Fußball-Bundesligisten bauen Profi-Teams auf, und das IOCdenkt über eine Aufnahme in das olympische Programm nach. In Südkoreasind die besten Gamer, deren Spiele von Millionen am TV-Bildschirmverfolgt werden, längst Superstars. Computerspiele gehören zur Visiondes zukunftsorientierten Sports. Nur, hat diese Entwicklung wirklichetwas mit Sport zu tun?Rudi Cerne taucht für die "ZDF SPORTreportageExtra" in eine Weltein, die sich rasend schnell entwickelt. Als 1972 das ersteComputerspiel auf den Markt kam, konnte wohl niemand den ungebremstenSiegeszug voraussehen. Heute spielen vernetzte Profi-Spieler weltweitum viele Millionen an Preisgeld und haben echtes Star-Potenzial.Einer von ihnen ist Timo Siep, Profi beim VfL Wolfsburg. Siep gewährtEinblicke in sein Leben als Profi-Gamer. Die Reportage begleitet ihnbei der FIFA-17-WM in London, wo die besten Profis um den WM-Titelspielen.