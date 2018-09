"ZDF SPORTextra" am Sonntag: Ruder-WM, Berlin-Marathon, Reit-WM (FOTO)

Mainz (ots) - Ein vielfältiges Sportprogramm präsentiert "ZDF SPORTextra" amSonntag, 16. September 2018, ab 16.00 Uhr. Im Blickpunkt stehen dieRuder-Weltmeisterschaften im bulgarischen Plovdiv, die Weltreiterspiele inTryon/ US-Bundesstaat North Carolina sowie das traditionsreiche Marathonrennenvon Berlin.Los geht's mit der Ruder-WM in Plovdiv: Um 16.00 Uhr meldet sich ZDF-ReporterNorbert Galeske mit einer ausführlichen Zusammenfassung von den Titelkämpfen inder zweitgrößten Stadt Bulgariens. Als Höhepunkt steht das Finale der Achter aufdem Programm. Das deutsche Flaggschiff hatte sich im Vorlauf gegen Italien unddie Niederlande souverän für das WM-Finale qualifiziert. Dort wartet nunallerdings mit den starken Amerikanern und Australiern härteste Konkurrenz, diedem in diesem Jahr noch ungeschlagenen Paradeboot des DRV dieWM-Titelverteidigung streitig machen möchte.Direkt im Anschluss an die Übertragung aus Plovdiv begrüßt Reporter GertHerrmann die ZDF-Zuschauer zu den Weltmeisterschaften der Reitsportler, den sogenannten Weltreiterspielen im amerikanischen Tryon. Das ZDF überträgt die Kürder Dressur-Reiter im Einzelwettbewerb. Zu den Top-Favoriten zählen auch diedeutschen Starter um die sechsfache Olympiasiegerin Isabell Werth. Sollte dieEntscheidung nicht im Rahmen der "SPORTextra"-Sendung fallen, können dieZuschauer das Finale in der nachfolgenden "ZDF SPORTreportage" ab 17.10 Uhrweiterverfolgen.Als dritter Höhepunkt des Sportnachmittags im ZDF folgt nach Rudern und Reitennoch eine Zusammenfassung des Berlin-Marathons. Die Veranstaltung in derHauptstadt zählt neben New York, London und Paris zu den größten undtraditionsreichsten Lauf-Events weltweit. Das Rennen kommentiert MarcWindgassen.Für die Reitsportfreunde bietet das ZDF darüber hinaus von 21.15 bis 23.45 Uhrim Livestream auf zdfsport.de die Entscheidung im Springen desVielseitigkeitswettbewerbs. Reporter ist Gert Herrmann.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell