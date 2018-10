ZDF SPORTextra: Erst Niederlande - Deutschland, dann Ironman Hawaii / UEFA Nations League und Triathlon-WM am Samstag live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Live-Sport bis in den frühen Sonntagmorgen: Das ZDF überträgt amSamstag, 13. Oktober 2018, 20.45 Uhr, zunächst live das UEFA NationsLeague Spiel Niederlande - Deutschland. Ab Mitternacht folgt"Triathlon: Ironman-WM" live aus Hawaii. Im Livestream aufZDFsport.de kann der Ironman bereits ab Samstag, 18.30 Uhr, verfolgtwerden.Zweites Spiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in derUEFA Nations League, erneut live im ZDF: In Amsterdam ist gegen dieNiederlande ein Sieg gefragt, um in der Dreiergruppe nicht vorzeitigin Abstiegsgefahr zu geraten. Ab 20.15 Uhr begrüßen ZDF-ModeratorJochen Breyer und ZDF-Experte Oliver Kahn die Zuschauer zum immerwieder brisanten Duell der rivalisierenden Nachbarn. Nur der Siegerder Dreiergruppe qualifiziert sich für das Finalturnier im Juni 2019,der Drittplatzierte steigt in Liga B ab. Nach dem 0:0 gegenFrankreich zum Auftakt der Nationenliga am 6. September 2018 inMünchen setzt das Team von Bundestrainer Joachim Löw auf einenAuswärtserfolg. Oliver Schmidt kommentiert als Live-Reporter dasSpiel.Das "aktuelle sportstudio" mit Moderator Sven Voss bietet imAnschluss an die "ZDF SPORTextra"-Übertragung ab 23.00 Uhr Analysenzur Partie Niederlande - Deutschland. Hinzu kommen Zusammenfassungenweiterer Samstagsspiele in der UEFA Nations League.Außerdem Thema im "aktuellen sportstudio": der Ironman Hawaii, derberühmteste und älteste Triathlon über die Langdistanz. In der Nachtvon Samstag, 13. Oktober 2018, auf Sonntag, 14. Oktober 2018 (MESZ),feiert der Wettkampf seinen 40. Geburtstag. Im Anschluss an "dasaktuelle sportstudio" berichtet "ZDF SPORTextra" ab 0.00 Uhr live.Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauer, als Experte istEx-Triathlon-Weltmeister Daniel Unger dabei. ZDF-Reporter MarinSchneider ist als Live-Reporter im Einsatz. Der Ironman Hawaii istzudem im Livestream auf ZDFsport.de von Samstag, 13. Oktober 2018, ab18.30 Uhr, bis Sonntag, 14. Oktober 2018, 3.45 Uhr, zu sehen.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70 - 16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell