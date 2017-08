Mainz (ots) -Fünf SOKO-Teams sind ab Montag, 11.September 2017, von Montag bisFreitag, 18.00 Uhr, mit neuen Folgen auf dem Bildschirm zurück. Die"SOKO Leipzig" nimmt ab 13. Oktober, 21.15 Uhr, die Ermittlungen fürdie Herbstsaison auf. Ein Highlight gibt es schon vorab: Die "SOKOKöln" ist am Mittwoch, 30. August 2017, 20.15 Uhr, in Spielfilmlängezu sehen.Das Team der Domstadt rollt in "Die Zeit heilt keine Wunden" einenalten Fall neu auf. Mit dem Freispruch eines Täters beginnt für dieKölner Kommissare (Diana Staehly, Pierre Besson, Lukas Piloty,Kerstin Landsmann und Tatjana Kästel) ein Wettlauf gegen die Zeit:Nicht nur, dass sich der Mord an einem Mädchen nach Jahren alsungeklärt erweist - auch wird kurz darauf die beste Freundin derGetöteten entführt. Danach, ab 12. September immer dienstags, werden25 neue Folgen der "SOKO Köln" gezeigt.In München basieren die aktuellen Ermittlungen ebenso auf einerzurückliegenden Tat: Eine 17-Jährige stirbt in "Die Schuld der Väter"auf ähnliche Weise wie 33 Jahre zuvor ein damals gleichaltrigesMädchen. Die "SOKO München" (Gerd Silberbauer, Michel Guillaume,Bianca Hein, Joscha Kiefer, Amanda da Gloria und Christofer v. Beau)will am 11. September herausfinden, ob es einen Zusammenhang gibt.Insgesamt werden 26 neue Folgen ausgestrahlt. Für das Team der "SOKOWismar" (Udo Kroschwald, Claudia Schmutzler, Dominic Boeer, MathiasJunge, Isabel Berghout) dreht sich am Mittwoch, 13. September, allesum eine mythische Sagengestalt: Wurde "Der Moort" tatsächlich amTatort gesehen, als ein Tankstellen-Besitzer ermordet wurde? Dienördlichste ZDF-Sonderkommission löst ihre Fälle in 27 neuen Folgen.Um ein erfolgreiches Patent und eine aggressive Tierschützeringeht es in der ersten neuen Folge für die "SOKO Stuttgart" amDonnerstag, 14. September: Die Kommissare (Astrid M. Fünderich, PeterKetnath, Yve Burbach, Benjamin Strecker und Karl Kranzkowski)ermitteln in "Mord am Grill" in alle Richtungen, um den Tod einerErfinderin aufzuklären. Im November 2017 wird bereits die 200. Folgeder Serie ausgestrahlt, insgesamt sind 26 neue Folgen zu sehen.Die "südlichste" der SOKO-Reihen lockt ab Freitag, 15. September,mit 28 neuen Krimifällen in die Welt der Reichen und Schönen in denBergen: Das Team der "SOKO Kitzbühel" (Julia Cencig, Jakob Seeböck,Ferry Öllinger, Andrea L'Arronge und Heinz Marecek) untersucht alsErstes, wieso ausgerechnet der Sohn eines Trauerredners gewaltsam umsLeben gekommen ist."Der letzte Fall" ist der erste von 19 neuen Folgen und für dieKollegen der "SOKO Leipzig" (Andreas Schmidt-Schaller, MelanieMarschke, Marco Girnth, Steffen Schroeder, Nilam Farooq) einebesondere Herausforderung: Ein Serienmörder hält alle auf Trab, under schafft es, das Vertrauen der Ermittler untereinander auf dieProbe zu stellen. Hajo (Andreas Schmidt-Schaller) selbst sorgt zudemfür ungeahnte Spannung: Er will Ina (Melanie Marschke) zur neuenChefin befördern. In den weiteren Folgen fällt es ihm schwer,loszulassen, und er überrascht seine Kollegen immer wieder im Büro.https://presseportal.zdf.de/pm/soko-koeln-2/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sokokoelnhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokomuenchenhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokowismarhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokostuttgarthttps://presseportal.zdf.de/presse/sokokitzbuehelhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokoleipzigPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell