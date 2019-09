Mainz (ots) -Staffelstart im ZDF für die "SOKO"-Vorabendserien: Den Startschussim ZDF-Programm gibt das Team der "SOKO Potsdam" - Luna Kunath(Caroline Erikson), Sophie Pohle (Katrin Jaehne), Bernhard Henschel(Michael Lott), David Grünbaum (Omar El-Saeidi) und ChristophWesterman (Hendrik von Bültzingslöwen) - am Montag, 23. September2019. In der ersten Folge, "Eine verhängnisvolle Affäre", glaubt derVater von Kommissarin Lena Kunath, der seit einiger Zeit im Gefängnissitzt, einen Mord in der JVA beobachtet zu haben. Aber: keine Leiche,kein Vermisster, also auch kein Fall. Oder doch? Neun weitereEpisoden sind montags, 18.00 Uhr, zu sehen.Am Dienstag, 24. September 2019, 18.00 Uhr, geht die "SOKOHamburg" in zehn neuen Folgen wieder auf Verbrecherjagd. Im erstenFall, "Mann über Bord", wird Kapitän Haber während einerLautsprecheransage an der Schiffsbegrüßungsanlage "Willkomm Höft"erschossen. SOKO-Chefin Sarah Khan (Pegah Ferydoni) nimmt sich mitihren Kollegen Oskar Schütz (Marek Erhardt), Lena Testorp (Anna vonHaebler), Max Nordmann (Garry Fischmann) und Franzi Berger (PaulaSchramm) des Falles an.In der Auftaktfolge von "SOKO Wismar", "Girls' Night", amMittwoch, 25. September 2019, 18.00 Uhr, wirdKriminalhauptkommissarin Karoline Joost (Nike Fuhrmann) in einer BarZeugin, wie ein Mann einer Frau K.-o.-Tropfen in den Drink kippt. Amnächsten Tag wird er tot aufgefunden. Karoline ermittelt mit ihrenKollegen Jan Reuter (Udo Kroschwald), Lars Pöhlmann (Dominic Boeer),Kai Timmermann (Mathias Junge) und Stine Bergendal (Sidsel Hindhede)in dieser und in 22 weiteren Folgen.25 neue Episoden der "SOKO Stuttgart" starten am Donnerstag, 26.September 2019, 18.00 Uhr. In der ersten Folge, "Ex & Hopp", bekommtes die" SOKO Stuttgart" - Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich),Michael Kaiser (Karl Kranzkowski), Selma Kirsch (Yve Burbach) undRico Sander (Benjamin Strecker) - mit einem professionellen"Schlussmacher" zu tun, während Kollege Jo (Peter Ketnath) nachseiner Suspendierung noch nicht weiß, ob er wieder in denPolizeidienst zurückkehren möchte.Eine "Todesliste", die an der Kirchentür eines verschlafenesDorfes hängt, ruft das Team der "SOKO Wien" - Carl Ribarski (StefanJürgens), Simon Steininger (Michael Steinocher) und Penny Lanz(Lilian Klebow) - auf den Plan: in der ersten von 14 neuen Episodenam Freitag, 27. September 2019, 18.00 Uhr.Die neuen Folgen von "SOKO Potsdam", "SOKO Hamburg", "SOKO Wismar"und "SOKO Stuttgart" sind ab Montag, 16. September 2019, in derZDFmediathek abrufbar.Ab Montag, 2. Dezember 2019, 18.00 Uhr, geht auch die "SOKOMünchen" wieder auf Verbrecherjagd. Und ab Dienstag, 3. Dezember2019, 18.00 Uhr, gibt es ein Wiedersehen mit dem Team der "SOKOKöln".Die Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben.Weitere Informationen: https://kurz.zdf.de/Asj/Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokopotsdamhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokohamburghttps://presseportal.zdf.de/presse/sokowismarhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokostuttgarthttps://presseportal.zdf.de/presse/sokowienPressemappe "SOKO Potsdam":https://presseportal.zdf.de/pm/soko-potsdam-1/Pressemappe "SOKO Hamburg":https://presseportal.zdf.de/pm/soko-hamburg-1/Pressemappe "SOKO Wismar":https://presseportal.zdf.de/pm/soko-wismar/Pressemappe "SOKO Stuttgart":https://presseportal.zdf.de/pm/soko-stuttgart-1/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell