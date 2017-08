ZDF-Reportagen über Berliner Sonnenallee und Ostsee-Fischer (FOTO)

Mainz (ots) -Drei Wochen vor der Bundestagswahl erkunden am Wochenende zweiZDF-Reportagen die unterschiedliche Lebenswirklichkeit inDeutschland: Am Samstag, 2. September 2017, 17.35 Uhr, nimmt dieZDF-Reihe "Mein Land, Dein Land" die Berliner Sonnenallee und dieSituation im multikulturellen Neuköllner Kiez in den Blick. Die"ZDF.reportage" beleuchtet am Sonntag, 3. September 2017, 18.00 Uhr,den Existenzkampf der Fischer an der Ostsee: "Fischer ohne Fang".Die Berliner Sonnenallee ist eine Straße, die polarisiert. DerFilm von Enrico Demurray macht deutlich, dass die Gegensätze auch einIndikator dafür sind, ob Integration gelingen kann. Die Sonnenalleeim Bezirk Neukölln ist auch zur "Schara Al Arab", zur arabischenStraße, geworden. Viele Migranten finden dort ihren erstenAnlaufpunkt. So zum Beispiel in der Zuckerbäckerei von Imat, der vormehr als 20 Jahren nach Deutschland kam, geflüchtet vor demBürgerkrieg im Libanon. Die Bäckerei ist ebenso ein Anlaufpunkt fürFlüchtlinge, die eine Wohnung suchen, wie für die Inhaberin desBrautkleiderladens, die sich Baklava zum Tee kauft, und auch fürsyrische Familien, die schon lange in Berlin leben und Heimatlichesessen möchten. Die Neuköllner Bürgermeisterin Franziska Giffeyfordert zwar mehr Polizei und Ordnungskräfte rund um die Sonnenallee,ist aber trotzdem stolz auf die Straße: Viele Geschäfte arabischerEinzelhändler florieren. Manche wurden erst vor kurzem von syrischenFlüchtlingen eröffnet, die hart arbeiten und zeigen, dass sie demdeutschen Staat nicht "auf der Tasche liegen" wollen.Einen Überlebenskampf ganz anderer Art zeigt die "ZDF.reportage"am Sonntag, 3. September 2017, 18.00 Uhr. Für den Film "Fischer ohneFang" haben die Autoren Felix Kohler und Gabriel StoukalovOstsee-Fischer über Wochen begleitet und deren Existenzkampf in einemvom Aussterben bedrohten Beruf eingefangen. Von einst 1000 Fischernin Mecklenburg-Vorpommern sind heute noch 255 übrig. Und um denNachwuchs ist es schlecht bestellt - zu unattraktiv scheinen dieberuflichen Aussichten: Der Berufsstand der ostdeutschen Kutter- undStrandfischer steckt seit der Wende in einer Krise. Schuld seien vorallem die verschärften Fangquoten der EU und die Dumpingpreise, dievon der industriellen Hochseefischerei vorgegeben würden, schimpftFischer Schnorrenberg: "Ohne einen radikalen Kurswechsel hat dieOstseefischerei, wie wir sie machen, keine Zukunft".Pressemappe "Mein Land, Dein Land": http://bit.ly/2xM69W1Pressemappe "ZDF.reportage": http://bit.ly/2thcx93https://zdf.de/dokumentation/mein-land-dein-landhttps://zdf.de/dokumentation/zdf-reportagehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/meinlanddeinland undhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell