Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Basierend auf den Romanen der schwedischen Erfolgsautorin KristinaOhlsson: Ab Sonntag, 31. März 2019, 22.15 Uhr, zeigt das ZDF diefünfteilige Nordic-Noir-Reihe "Stockholm Requiem" in deutscherErstausstrahlung. Das Konzept für die ZDF-Koproduktion stammt vonRegisseurin Karin Fahlén. Die Filme, die von ihr und ihrerRegiekollegin Lisa Ohlin inszeniert sind, stehen jeweils am Tag vorder TV-Ausstrahlung ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.Die schwedische Schauspielerin Liv Mjönes spielt die studierteJuristin und Kriminologin Fredrika Bergman, die zur StockholmerPolizei in die Spezialeinheit für schwere Straftaten wechselt.Gemeinsam mit ihrem Teamleiter Alex Recht (Jonas Karlsson) und demPolizisten Peder Rydh (Alexej Manvelov) wird sie gleich an ihremersten Tag auf den Fall eines verschwundenen Mädchens angesetzt.Ausführlichere Informationen in der Pressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/stockholm-requiemAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/stockholmrequiemSendungsseite: https://zdf.de/serien/stockholm-requiemhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell