Von Licht-und Schattenseiten berühmter Adelsgeschlechter erzähltdie ZDFzeit-Doku-Reihe "Königliche Dynastien". Am Dienstag, 13. Juni2017, 20.15 Uhr, startet die neue Staffel mit der Familie derCoburger in Belgien. Es folgen Filme über die Oranier in denNiederlanden am 20. Juni 2017 und die Glücksburger in Dänemark undNorwegen am 27. Juni 2017.Geschickte Heiratspolitik machte die Coburger zeitweise zurbedeutendsten Herrscherdynastie Europas. Sie begründeten dieKönigshäuser von Belgien und Bulgarien, herrschten in England undPortugal und regierten als sächsische Kurfürsten und CoburgerHerzöge.Unter dem Namen Simeon Sakskoburggotski hat ein Coburger alsBulgariens letzter König Geschichte geschrieben: Von den Kommunistenvom Thron verjagt, kehrte er fünfzig Jahre später, nach dem Ende desKalten Krieges, aus dem Exil zurück. Als Bürger Bulgariens stelltesich der ehemalige Monarch zur Wahl und wurde 2001 zumPremierminister seines einstigen Königreichs. Er ebnete den Weg fürden Beitritt Bulgariens zur Europäischen Union.Für den Film empfängt Ex-König Simeon ZDF-Adelsexpertin JuliaMelchior in seiner Residenz in Sofia. In Belgien öffnet diekönigliche Familie die Palasttüren, und in Großbritannien beleuchtet"ZDFzeit" die Coburg'schen Wurzeln der Windsors.