ZDF-Prtogrammhinweis / Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juni 2019

Mainz (ots) -Samstag, 22. Juni 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichLipödem - wenn Fett krank machtRomy Heinkes Arme und Beine sind dick und schmerzen. Sie leidet ander krankhaften Fettverteilungsstörung Lipödem. Wird sie nichtbehandelt, können massive Einschränkungen die Folge sein. Neben Sportund Ernährungsumstellung gehört auch das Fettabsaugen zumTherapieangebot. Romy Heinke will das unbedingt und streitet mitihrer Krankenkasse über die Übernahme der Kosten. Isabel Garcia setztauf alternative Therapien und mehr Selbstbewusstsein."Das Schlimmste war, ständig als Lügnerin dazustehen. Keiner glaubtemir, dass ich Diäten und Sport machte", erinnert sich Garcia an dieVorbehalte ihr gegenüber. Die Diagnose Lipödem half derKommunikationstrainerin, die Gelassenheit zu finden, mit dem undnicht für das Lipödem zu leben.Samstag, 22. Juni 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Katrin Müller-HohensteinGast: Malaika Mihambo, Weitsprung-EuropameisterinFrauenfußball-WM 2019 - Nachbericht zum AchtelfinaleFußball: UEFA U21 EM 2019 - Vorbericht Österreich - DeutschlandFechten: EM aus Düsseldorf - Mannschaftsentscheidung SäbelLeichtathletik: "Berlin fliegt!" - Team-EventFormel 1: Großer Preis von Frankreich - Bericht aus Le CastelletTennis: Gerry Weber Open - Halbfinale in Halle/WestfalenSonntag, 23. Juni 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhVertrauen in die ZukunftDer 37. Deutsche Evangelische Kirchentag findet in diesem Jahr inDortmund statt. Rund 100.000 Dauergäste werden vom 19. bis 23. Junizu einem "Fest des Glaubens und der Kultur" erwartet. "Was für einVertrauen" - die Losung ist ein Bibelzitat, stammt aus dem 2. Buchder Könige, Kapitel 18, Vers 19. Anlass für "sonntags", einmaldarüber nachzudenken, wie wichtig Vertrauen überhaupt für unserZusammenleben und für die Zukunft unserer Welt ist.Andrea Ballschuh trifft junge Kirchentagsteilnehmer vor Ort underkundet einige der großen Themen. Es geht ferner um die Zukunft derKirche, um Klimawandel und um Fake News.Zu Wort kommt Kirchentagspräsident Hans Leyendecker, der bekanntwurde durch die journalistische Begleitung vieler Skandale und derzahlreiche politische Affären enthüllte. Als Christ ist er tiefverwurzelt in der Region. Seit 61 Jahren ist er ein großer Fan vonBorussia Dortmund.Sonntag, 23. Juni 2019, 11.35 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeKulthits, Gassenhauer und Evergreens am laufenden Band: Wer Schlagerliebt, wird beim "Fernsehgarten" am 23. Juni garantiert jedes Liedmitsingen können. Von "Butterfly" bis "Eviva España", von "FiestaMexicana" bis "Arrivederci Hans": Andy Borg, Patrick Lindner, RosannaRocci, Ross Antony, die Amigos, Vanessa Neigert, Oli.P und GabyBaginsky laden ein zum großen Kultschlagerfestival auf dem MainzerLerchenberg.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell