ZDF-Programmhinweis / ontag, 13. März 2017

Montag, 13. März 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00Uhr),Jana Pareigis, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Merkels Reise in die USA - Erstes Treffen mit US-Präsident TrumpFurcht vor Handelsschranken - Wirtschaft spricht mit MerkelVor Landtagswahl im Saarland - Was bewegt die Menschen?Gast: Heidi Hetzer, Weltreisende, wieder zurück in BerlinMontag, 13. März 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGeldanlage an der Börse - Wie investieren und vor allem in was?Saisonstart mit Stauden - Garten-Experte Elmar Mai gibt TippsSpinat-Gnocchi mit Pancetta - Ein Rezept von Chefkoch RoßmeierGast im Studio: Felix Vörtler, SchauspielerMontag, 13. März 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinHandwerk reloaded - "Steak it easy"Expedition Deutschland: Oschersleben - Der TaubenzüchterLeben und arbeiten auf dem Kiez - Hausmeister PeterMontag, 13. März 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannMerkels Reise zu US-Präsident Trump - Beginnt hier eine neueFreundschaft?Niederlande vor der Parlamentswahl - Wer sind die Wähler von GeertWilders?Die AfD in der Kommunalpolitik - Kampf gegen Unterwanderung vonrechtsGast im Studio:Christiane Heinicke, Physikerin - Das Experiment "Leben auf dem Mars"Montag, 13. März 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy Ishag"Frühstück mit Elefanten" - 24-Jährige wandert nach Afrika ausMontag, 13. März 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbVictoria von Schweden hat Namenstag - Die Kronprinzessin wirdgefeiertTourstart von Tokio Hotel - Erste Station LondonPromis auf Hundeschlitten - Rennen auf UsedomMontag, 13. März 2017, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesGeldanlage an der Börse - Wie geht's?Die Zinsen sind seit Jahren im Keller, und kein Kleinanleger weiß,wohin mit seinem Geld. Dennoch scheuen immer noch viele dasInvestment in Aktien oder Fonds, weil sie die Börse für einen"Zockerzirkus" halten. Damit verzichten sie aber auf Renditechancenmit einem vernünftigen Investment.Wie funktioniert das Geldanlegen an der Börse? Wie investiere ich undvor allem in was? Wo gibt es das kostenlose Depot? Welcher ist derbeste Handelsplatz? Welche Gebühren sind akzeptabel? Und was muss ichalles beachten? Antworten auf diese Fragen und alles zum ThemaGeldanlage an der Börse im "WISO"-Tipp.Die neuen DVB-T2-Receiver - Wie klappt der Umstieg?Was leisten die teuren, was leisten günstigere Modelle? Welchetechnischen Geräte werden benötigt?Online-Lebensmittel-Bringdienste - Der WISO-CheckAmazon plant für 2017, seinen Dienst "Fresh" in Deutschlandeinzuführen und dann auch frische Lebensmittel auszuliefern. Kauflandist daher schon im Herbst 2016 mit einem eigenen Angebot auf denMarkt gegangen. Immer mehr Lebensmittel-Bringdienste konkurrierendamit auf einem noch kleinen, aber wachsenden Markt. Aber wie gut istdie Qualität? Wie steht es um Auswahl, Frische und Zuverlässigkeit?Gibt es große Preisunterschiede? WISO checkt das.