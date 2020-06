ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 7. Juni 2020

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 7. Juni 2020, 9.30 UhrEvangelischer Gottesdienst Unbegreiflich nah Aus der Saalkirche in Ingelheim am RheinWelche Bilder und Vorstellungen von Gott haben wir? Gott ist größer als ein Mensch begreifen kann und zugleich soll er im Leben erfahrbar sein.Alle Bilder, die Menschen sich von ihm gemacht haben, können Gott nicht fassen. Aber nach christlicher Überzeugung kann und will Gott nicht für sich sein. Er lässt sich auf Menschen ein. Diesem Geheimnis spürt der Gottesdienst nach.Für viele Zuschauer der evangelischen ZDF-Gottesdienste ist die Ingelheimer Saalkirche in der Corona-Krise beinahe ein Stück Heimat geworden. Am Trinitatissonntag lädt das Ingelheimer Team um Pfarrerin Anne Waßmann-Böhm zum sechsten und vorerst letzten Mal die große Fernsehgemeinde zum Gottesdienst ein.Die Predigt hält Pfarrerin Anne Waßmann-Böhm. Für die Musik sorgen wieder Gesangssolisten und Musiker aus der Gemeinde, sowie Iris und Carsten Lenz an der Orgel und dem Flügel.Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde.Telefonnummer: 0700 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.)Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4611889OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell