ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 3. Dezember 2017, 18:00 Uhr

Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisSonntag, 3. Dezember 2017, 18:00 UhrAdventskonzert aus DresdenBitte aktualisierten Programmtext beachten!Barocke Pracht und festliche Musik in einer der schönsten KirchenDeutschlands: Damit stimmt das Adventskonzert aus der DresdnerFrauenkirche auch dieses Jahr auf die Vorweihnachtszeit ein.Bei dem glanzvollen Konzert sind als Solisten dieWeltklasse-Sopranistin Diana Damrau und der junge Bariton BenjaminAppl dabei. Christian Thielemann dirigiert die Staatskapelle Dresdenund den Sächsischen Staatsopernchor, der 2017 sein 200-jährigesJubiläum feiert.Diana Damrau ist zum ersten Mal beim Adventskonzert aus Dresden zuGast. Die aus Günzburg stammende Sopranistin ist seit vielen Jahrenauf den großen internationalen Opernbühnen zu Hause. Mit ihremreichhaltigen Repertoire, das neben Opernrollen auch Lieder,geistliche Musik, Operette und Musical umfasst, zählt sie zu denvielseitigsten Sängerinnen unserer Zeit. In der Frauenkirche singtDiana Damrau Arien von Johann Sebastian Bach und Wolfgang AmadeusMozart.Ebenfalls Premiere beim Adventskonzert feiert der junge BaritonBenjamin Appl, der seine erste musikalische Ausbildung bei denRegensburger Domspatzen erhielt. Zusätzlich zu seinen musikalischenStudien in München und London bekam er wesentliche Impulse von demgroßen Liedsänger Dietrich Fischer-Dieskau, dessen letzter Schüler erwar. Mittlerweile wurde Benjamin Appl mit vielen Preisenausgezeichnet und ist auf dem besten Weg, eine steile Karriere zumachen.Weitere Solisten in der Frauenkirche sind die finnische SopranistinTuuli Takala von der Semperoper und der Trompeter Helmut Fuchs vonder Sächsischen Staatskapelle Dresden. Tuuli Takala ist seit dieserSaison Ensemblemitglied an der Semperoper. Zuvor sang sie dort zweiJahre im Jungen Ensemble. Sie hat mehrere Gesangswettbewerbe gewonnenund ist nicht nur als Opern-, sondern auch als Lied- undKonzertsängerin international gefragt.Der österreichische Trompeter Helmut Fuchs studierte in Salzburg undWien. Er hat bereits bei den Wiener und den Berliner Philharmonikerngespielt. Seit dem vergangenen Jahr ist er Solotrompeter bei derSächsischen Staatskapelle Dresden.Die musikalische Leitung des Adventskonzerts liegt in den Händen vonChristian Thielemann, dem Chefdirigenten der SächsischenStaatskapelle Dresden, der gerade in diesem Jahr seinen Vertrag mitdem Orchester verlängert hat.