ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 31. Mai 2020

Mainz (ots) -Sonntag, 31. Mai 2020, 18.25 UhrTerra Xpress Heimweh, und wer klaut schon Hamster?Exotisches Diebesgut: Kleinvieh bringt auch Geld. Fake-Shops im Netz: Wenn gekaufte Ware nie geliefert wird. Corona weltweit: Wie Deutsche in der Ferne die Krise erfahren.Ameisen, Flamingos, Steinböcke: Es gibt wohl kein Tier, an dem Diebe nicht Gefallen finden könnten. Spurlos verschwinden sie aus Tierparks und Tiergeschäften und tauchen später bei ominösen Kaufbörsen wieder auf.Online einkaufen und sich dann einfach alles bequem zuschicken lassen. Das Geschäft im Netz läuft auf Hochtouren - auch für Betrüger. Ein lokaler Fahrradclub findet heraus, dass Unbekannte seine längst stillgelegte Internet-Domain nutzen. Es handelt sich um einen sogenannten Fake-Shop, der angeblich hochwertige Lederbekleidung zum Schnäppchenpreis bietet. "Terra Xpress" geht dem Fall nach und zeigt, wie solcher Betrug bekämpft wird.Bei einem Urlaub in Thailand kommt es zu einem verhängnisvollen Unfall. Samantha, Mutter von drei Söhnen, stürzt vom Balkon und ist fortan querschnittsgelähmt. Für die Familie zerbricht eine Welt. Bis "Penguin", ein kleines Elsterküken, in ihr Leben tritt.Ein sibirischer Husky wird erschöpft und ausgemergelt in der israelischen Wüste entdeckt. Die Polizei startet eine Suche nach seinem Herrchen. Können beide dank der Musikalität des Vierbeiners wieder vereint werden? "Terra Xpress" zeigt diese und weitere unglaubliche Tiergeschichten aus aller Welt.Ob in Namibia, Chile, Vietnam oder Ungarn: Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt fest im Griff. Wie erleben Deutsche im Ausland die Einschränkungen und das Krisen-Management vor Ort? Je nach Fallzahl und politischer Ausrichtung ist der Umgang mit der Pandemie von Land zu Land höchst unterschiedlich. Im falschen Moment am falschen Ort zu stranden, kann da schnell zu einer ganz besonderen Herausforderung werden.