ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 30. August 2020, 9.30 Uhr

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 30. Auguat 2020, 9.30 UhrEvangelischer Gottesdienst Leben in der Balance - Aus der Stadtkirche HersbruckIm Leben die Balance halten, und wenn es kritisch wird in die eigene Mitte schauen und Turbulenzen abwehren, sie durchstehen. Dabei hilft der Glaube.Wie im Flugzeug, so ist es auch im Leben, sagt Dekan Tobias Schäfer. Viele hätten gern, dass alles planbar, vorhersehbar und ungestört verläuft. So ist es aber nicht. Wir treffen täglich auf Probleme, müssen handeln. Unser Glaube hilft uns dabei.Wer im Flugzeug sitzt und hinausschaut, sieht es sofort: Unaufhörlich bewegen sich die Querruder. Sie sind dazu da, das Flugzeug ständig auf Kurs zu halten. Viele Menschen kämpfen mit allen möglichen Turbulenzen im Alltag, im Beruf und in der Familie. Täglich.Die Piloten korrigieren den Kurs des Flugzeuges je nach Turbulenz. Wie es ein Pilot erfährt, so ist es auch im Leben, in der Welt und in der Kirche. Immer die Balance halten. Um diese zu finden, suchen wir die eigene Mitte. Paulus sagte, dass weder Hohes noch Tiefes uns von der Liebe Gottes trennen kann. Er macht uns Mut. Dekan Tobias Schäfer und Pfarrer Thomas Lichteneber erzählen in diesem Gottesdienst davon.Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von den Mitgliedern der Blechbläser "Colours of Brass" und einem Vokalensemble der Selnecker Kantorei unter Leitung von Dekanatskantorin Heidi Brettschneider.Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.)Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4659280OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell