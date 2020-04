ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 2. Mai 2020

Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 2. Mai 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinCorona-Chaos: Wohin mit meiner Arbeitskraft? Moderation: Sandra OlbrichDie Corona-Pandemie verändert die Arbeitswelt. Menschen mit Behinderungen trifft es besonders hart. Einige verstehen oftmals nicht, warum sie nicht zur Arbeit gehen dürfen.Kirk Peiffer vom Gutshof Stötteritz bei Leipzig weiß, wie stark seine Mitarbeiter ihren geordneten Tagesablauf und ihre alltäglichen Arbeitsgänge vermissen. Auch für Stefan Neff hat sich viel verändert. Er arbeitet erst seit Kurzem in einem integrativen Supermarkt.Die neue Situation zu begreifen und zu verarbeiten ist für viele Arbeitnehmer mit kognitiven Einschränkungen sehr schwierig. Viele Betriebe in Deutschland machen auf diese besondere Situation aufmerksam. "Menschen - das Magazin" stellt Betriebe vor, die in dieser besonderen Zeit an ihre Grenzen stoßen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4570358OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell