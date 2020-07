ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 2. August 2020

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 2. August 2020, 19.30 UhrTerra X Sieben Kontinente - Wunder der Natur Deutsche Bearbeitung: Uta von BorriesMit den eindrucksvollsten Szenen der Erfolgsreihe "Sieben Kontinente - Ein Planet" feiert "Terra X" die Helden der Wildnis und deren Abenteuer rund um den Erdball.Jeder Kontinent hat in einer charakteristischen Weise das Leben der Wildtiere geprägt. "Wunder der Natur" dokumentiert einzigartige Bewohner und deren dramatischen, skurrilen oder anrührenden Geschichten auf allen sieben Erdteilen.In Wien macht der Europäische Hamster die Friedhöfe unsicher, in Asien kämpfen die geheimnisvollen Goldstumpfnasenaffen gegen klirrende Kälte, in Australien trotzt der Dornteufel sengender Hitze, in Südamerika brüten Mauersegler hinter den tosenden Wassermassen der Iguazú-Wasserfälle, und hoch im Norden, in Alaska, erlernen die Eisbären ganz neue Jagdtechniken.Sie alle haben gelernt, mit den speziellen Bedingungen ihres Lebensraums zurechtzukommen. Sogar in den antarktischen Eiswelten gelingt es Weddellrobben, zu überleben und für Nachwuchs zu sorgen. Unermüdlich müssen sie dafür Tag und Nacht ihre Atemlöcher im gefrorenen Ozean offen halten. In der Namib, der ältesten Wüste der Welt, findet eine Braune Hyäne mit ihren Kleinen Zuflucht in einer verlassenen Geisterstadt. Unendlich weite Strecken legt die ausgehungerte Mutter zurück, um Nahrung für ihre Familie am entfernten Strand zu ergattern.Mit den schönsten Geschichten der ZDF/BBC-Reihe "Sieben Kontinente - Ein Planet" offenbaren sich auch die großen Herausforderungen, denen sich Tiere in einer modernen, von der Menschheit dominierten Welt gegenübersehen.Der Film ist ab Mittwoch, 29. Juli 2020, in der ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de zu finden.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4664379OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell