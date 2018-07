ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 29. Juli 2018

Mainz (ots) -Sonntag, 29. Juli 2018, 16.30 Uhrplanet e.: Donner, Blitz und HagelschlagDas Geschäft mit dem WetterSchwere Unwetter verwüsten Deutschland, richten Millionenschäden an.Zuverlässige Prognosen werden immer wichtiger. Wie abhängig sindWirtschaft und Gesellschaft von der Meteorologie?Eine ganze Industrie lebt von immer genaueren Vorhersagen. EinMilliarden-Geschäft. Wetter-Apps versprechen zuverlässige Prognosenfür die nächsten Stunden und Tage. Dazu füttern weltweit Satelliten,Wetterwarten und Flugzeuge ständig Hunderte von Supercomputern.Wie gut sind diese Vorhersagen? Einerseits werden die Wettermodelleimmer treffsicherer. Die Genauigkeit für den nächsten Tag war 1968 sogut wie heute für den sechsten Vorhersagetag. Mittlerweile erreichtder Deutsche Wetterdienst DWD eine 90 bis 95 prozentige Genauigkeit,was die Temperatur-Prognose für den kommenden Tag betrifft. Dennochliegen Vorhersagen auch immer wieder falsch, genauer gesagt: Sie sindnicht präzise. Gerade Unwetter, Hagel, Starkregen und Stürme wütenlokal. Die dabei entstehenden Schäden sind immens. Können Apps undimmer größere Datenmengen hier überhaupt helfen?Das Angebot an kommerziellen Wetter-Apps ist jedenfalls so groß wienie. Sie bedienen Windsurfer, Spargelbauer, Hobby-Flieger oderBauingenieure. Doch nicht alle Anbieter verwenden für ihreSpezialanwendungen auch teuer beschaffte Daten. Einige bereiten sienur optisch anders auf. Sogar manche Bauernregel hat dann eine höhereTrefferquote. Wo liegen die Qualitätsunterschiede zwischenEndverbraucheranwendungen und Profi-Wetter? Wann genügt die Präzisionder frei verfügbaren Apps? Kann man anhand einfacher Beobachtungen,wie sie unsere Vorfahren kannten, vielleicht sogar selbstherausfinden, wie das Wetter in den nächsten Stunden wird?"planet e." besucht Menschen, deren Existenz oder Freizeitgestaltungvom Wetter abhängt, und beobachtet, wie sie damit umgehen - mit undohne Hilfe der Wetter-Industrie.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell