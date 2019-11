ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 24. November 2019

Mainz (ots) -Sonntag, 24. November 2019, 23.55 UhrPrechtDeutschland - Ein geteiltes Land?Richard David Precht im Gespräch mit Ingo Schulze, Schriftsteller30 Jahre nach dem Mauerfall ist Deutschland in vielerlei Hinsichtnoch immer ein geteiltes Land. Die Wiedervereinigung wurde für dieeinen zum Traum, für andere eher zum Trauma.Lebensgefühl und Weltsicht scheinen sich immer noch zu unterscheiden.Woran liegt das? Richard David Precht erkundet zusammen mit dem inDresden geborenen Schriftsteller Ingo Schulze die deutscheSeelenlage.Noch immer unterscheidet man "Wessis" von "Ossis", und aktuelleUmfragen bestätigen: Nur 43 Prozent der Westdeutschen und 35 Prozentder Ostdeutschen finden, dass Deutschland seit der Wiedervereinigungzu einer Nation zusammengewachsen ist. Auch drei Jahrzehnte spätersind die Arbeitslosenzahlen in den neuen Bundesländern höher, dieEinkommen niedriger als im Westen.Die sogenannte Wende habe er als Beitritt empfunden und nicht alsBegegnung ebenbürtiger Partner, sagt Ingo Schulze, der wie kaum einanderer Schriftsteller die Wendezeit zum Thema seiner Romane gemachthat. Die Selbstbefreiung des Ostens sei als Sieg des Westens gefeiertworden. Das habe das Selbstverständnis der Ostdeutschen nachhaltigbeeinträchtigt. Schulze beklagt zudem die zunehmende Ökonomisierungin allen Lebensbereichen. Doch gerade die öffentliche Hand könneeinen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt einer Gesellschaft leisten.Statt einer marktkonformen Demokratie, wie es Angela Merkel einstformulierte, fordert Schulze demokratiekonforme Märkte.Hätte die Wiedervereinigung denn anders verlaufen können? Vor allemim Osten haben wir es heute, so Precht, mit einer Misstrauenskulturgegenüber der Politik und Gesellschaft zu tun, die immer stärkeranwächst. Welche Fehler sind damals gemacht worden? Wie erklärt sichSchulze den wachsenden Rechtspopulismus im Osten? WelcheVeränderungsprozesse wurden in den alten Bundesländern versäumt? Undwarum fällt es vielen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern 30 Jahrenach dem Rausch der friedlichen Revolution von 1989 so schwer, einepositive gesamtdeutsche Zukunftsvision zu entwickeln?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell