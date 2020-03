ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 22. März 2020

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 22. März 2020, 18.30 UhrTerra XpressÄrger ums HausPlötzlich sind in der Hauswand breite und schmale Risse. SeltsameGeräusche treiben Anwohner zur Verzweiflung. Und was passieren kann,wenn man es beim Anpflanzen nicht ganz so genau nimmt.Seit Wochen dieses laute schnarchende Geräusch in der Nacht - dieBewohner in Malchin sind übermüdet und zermürbt. Auch in Halle/Saaleversuchen genervte Bürger, einem mysteriösen Piepsen beizukommen."Terra Xpress" spürt den rätselhaften Geräuschen nach.Weil einige Häuser einsturzgefährdet sind, müssen sich die Bewohnerin Sicherheit bringen. Ihre Häuser zeigen Risse, ein Haus ist sogarrichtig abgesackt. Die Suche nach der Ursache ist schwieriger alserwartet. Die Gutachter entdecken bei ihren Untersuchungenschließlich ein seltenes Phänomen. In einem weiteren Fall treten,kaum ist die neue Wohnung bezogen, Risse im Mauerwerk auf. Dann drohtlaut Behörden sogar Einsturzgefahr, und alle Mieter müssen das Hausräumen. "Terra Xpress" zeigt, wie die Experten auf die Lösung derRätsel stoßen.Ärger im privaten Palmen-Paradies. Denn einige der mediterranenGewächse stehen ein paar Zentimeter zu weit auf öffentlichem Grundund sollen weg. So schreibt es ein Grünkonzept aus den 70er-Jahrenvor, das nur heimische Pflanzen erlaubt. Dies wiederum bringt denGrundstückseigentümer auf die Palme. "Terra Xpress" überStreitereien, bei denen es um jeden Zentimeter geht.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4536853OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell