ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 22. Juli 2018

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 22. Juli 2018, 11:50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum Mainz"Tierisch gut!" wird es heute im "ZDF-Fernsehgarten" mit AndreaKiewel. Als eines von vielen Highlights freuen wir uns auf bunteVögel und außergewöhnliche tierische Gäste aus Afrika.Gäste: Laura van den Elzen & Mark Hoffmann, Moritz Garth, JoeyHeindle, Markus, Körner, Glasperlenspiel, The New Love Generation,Eagle-Eye Cherry, Sarah Lombardi und andere.Außerdem zeigen echte Spürnasen ihr Talent. Für tierisch gute Momentesorgen in dieser Sendung aber auch Menschen mit spektakulärenTalenten. Darüber hinaus präsentiert Florian Weiss nützlicheLifehacks rund ums Haustier.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell