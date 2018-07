ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 22. Juli 2018

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 22. Juli 2018, 11:50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeLive aus dem Sendezentrum Mainz"Tierisch gut!" wird es heute im "ZDF-Fernsehgarten" mit AndreaKiewel. Florian Weiss präsentiert zum Beispiel nützliche Lifehacksrund ums Haustier. Gäste: Laura van den Elzen & Mark Hoffmann, MoritzGarth, Joey Heindle, Markus Körner, Glasperlenspiel, The New LoveGeneration, Eagle-Eye Cherry, Sarah Lombardi und andere.Als eines von vielen tierischen Highlights zeigen wasserverrückteVierbeiner spektakuläre Sprünge und finden ihre Abkühlung beim DogDiving im Pool. Für tierisch gute Momente sorgen in dieser Sendungaber auch Menschen mit außergewöhnlichen Talenten.Sonntag, 05. Juli 2018, 11:00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeLive aus dem Sendezentrum MainzGanz Deutschland ist in Urlaubsstimmung. Und das Lieblingsreiselandder Deutschen ist - Deutschland. Im "Fernsehgarten" erfahren Sie dieneuesten Tipps und Trends für Küste und Berge.In Urlaubslaune sind mit Andrea Kiewel unter anderen Vanessa Mai,Linda Hesse, André Stade, Feuerherz, Kristina Bach, Eloy, LindtBennett und Münchener Freiheit. Auch der Service kommt nicht zu kurz,dafür stehen Armin Roßmeier und Mick Wewers.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell