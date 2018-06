ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 1. Juli 2018

Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!Sonntag, 1. Juli 2018, 11:50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzHeute wird es heiß im "ZDF-Fernsehgarten", denn es findet ein großerGrill-Contest statt. Drei Teams treten gegeneinander an und müssenbeweisen, wer am Ende der Meister am Rost ist.Gäste: Nick Howard, Klubbb3, Lupid, Wingenfelder, Naturally 7, Netta,Matze Knop, Ebene 7, Benoby und andere. Dazu gibt es jede MengeService rund ums Grillen. Neben diesem kulinarischen Highlight spieltauch die Fußball-WM wieder eine Rolle.Sonntag, 8. Juli 2018, 11:50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzIn Italien eine Vorspeise - bei uns die Frage der Fragen: Wer machtdie beste Bolo im großen Italien-"Fernsehgarten"? "Dolce Vita" heißtes heute mit Andrea Kiewel und Giovanni Zarrella.Italienisches Lebensgefühl trifft auf Unterhaltung pur. MusikalischeGäste der Sendung sind unter anderen Angelo Branduardi, GiovanniZarrella, I Santo California, The Italian Tenors, Hansi Hinterseer,Rosanna Rocci, Nevio, Armando Quattrone und Il Grande Piano.Sonntag, 15. Juli 2018, 11:50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzEinmal um die Welt heißt es heute im "ZDF-Fernsehgarten". Passend zumFinale der Fußball-WM begibt sich Andrea Kiewel auf große Weltreiseund entdeckt die schönsten Orte.Heute zu Gast sind unter anderen: Marquess feat. Nene Vasquez, FoolsGarden, voXXclub, Christopher Brée, Ruff As Stone, Franziska Wieseund 5 Sensi. Auch König Fußball kommt nicht zu kurz.Sonntag, 29. Juli 2018, 11:50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum Mainz"Malle ist nur einmal im Jahr!" Mit Spiel, Spaß und den aktuellstenParty-Hits findet Deutschlands größte Mallorca-Party heute auf demMainzer Lerchenberg statt.Gäste: Jürgen Drews, Peter Wackel, Jürgen Milski, Markus Becker, TimToupet, Marry, Tobee, Jörg & Dragan, Olaf Henning, Almklausi, Loonaund andere.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell