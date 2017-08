ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 17. September 2017, 0:10 Uhr / Böse Bauten IV

Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisSonntag, 17. September 2017, 0:10 UhrBöse Bauten IVHitlers Architektur: Spuren vom Westwall bis zur AutobahnFilm von Kathrin Beck"Böse Bauten" ist eine ZDF-Dokumentationsreihe, die sich mit dembaulichen Erbe aus der NS-Zeit beschäftigt. Wie sollen wir mit densperrigen Nazi-Hinterlassenschaften umgehen?Im vierten Teil der Reihe geht es in den Westen Deutschlands, zuverlassenen Autobahnbrücken, gigantischen Ordensburgen,unterirdischen Fabriken und den Spuren grausamer Schlachtfelder.Provokante Protzbauten oder geheime Kriegsanlagen - die baulichenZeugnisse aus der Zeit des Nationalsozialismus haben viele Gesichter.Wie aber sollen wir mit ihnen umgehen? Abreißen, neu nutzen oder garunter Denkmalschutz stellen? Die ZDF-Dokumentation "Böse Bauten IV"begibt sich auf Spurensuche in Westdeutschland und macht oftmalskuriose Entdeckungen: eine Autobahnbrücke aus dem Jahr 1938,abgestellt mitten auf einem Rastplatz, ein Einfamilienhaus, das aufden Panzersperren des sogenannten "Westwalls" steht, ein Schwimmbadvoller Nazi-Symbolik und eine NS-Ordensburg, in der vor einerNazi-Götzenfigur geheiratet wurde.Mitten in den grünen Wäldern der Eifel steht ein gigantischersteinerner Ausdruck des nationalsozialistischen Größenwahns: dieehemalige NS-Ordensburg Vogelsang. Die Schulungsstätte für denNachwuchs des NSDAP-Führungskaders ist eines der größten nocherhaltenen Bauensembles aus der Zeit des Nationalsozialismus. Nichtgerade einfach, hierfür heute Nutzer zu finden. Die Dokumentationblickt hinter die Fassaden der Bauten. Mit dem wissenschaftlichenLeiter der "NS-Dokumentation Vogelsang", Stefan Wunsch, und derBildungsreferentin Mira Huppertz sieht sich die Dokumentation auf demriesigen Gelände um. Das ZDF-Team war dabei, als ein letztes Mal einLuftschutzbunker dokumentiert wird, bevor er für immer beseitigtwerden soll.Am Beispiel Nordrhein-Westfalens lässt sich zudem anschaulich einanderer deutscher Topos aus den 1930er Jahren thematisieren: die"Reichsautobahn". Der ehemalige Denkmalpfleger und AutobahnexperteChristian Hoebel widerlegt einmal mehr die populäre Mär, dass dieAutobahn eine Erfindung Adolf Hitlers gewesen sei. Mit ihm besichtigtdas Team unter anderem eine Brücke, damals technologisch innovativ,die wohl erste Spannbetonbrücke der Welt sogar, heute funktionslos,mitten auf einem Rastplatz, ohne Straßenanbindung. Zudem kommt eineder letzten erstaunlich originalen Autobahnmeistereien aus der Zeitdes Nationalsozialismus ins Bild, die Autobahnmeisterei Oelde imwestfälischen Heimatstil.Die Dokumentation begibt sich auch in die Kriegszeiten, zu denRelikten des sogenannten "Westwalls", macht sich auf die Suche nachVerteidigungsanlagen, nach Bunkern und Panzersperren, die denVormarsch der Alliierten letztlich nicht aufgehalten haben. Um sieherum weiden heute mancherorts Kühe. Oder ein Ehepaar nutzt sie garals Fundament ihres Hauses. Im Hürtgenwald analysiert derBodendenkmalpfleger Wolfgang Wegener die deutlich sichtbaren Spurendes Zweiten Weltkrieges. Noch immer zeugen hier Funde von erbittertenmilitärischen Kämpfen zwischen amerikanischen und deutschen Truppen.Zu Tausenden starben hier die Soldaten im dichten Gehölz und heutenoch werden die sterblichen Überreste Gefallener im Hürtgenwaldgefunden. Erschütternde Schicksale in einer Geschichte, die sichnicht verdrängen lässt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell