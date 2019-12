ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 15. Dezember 2019

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten:Sonntag, 15. Dezember 2019, 18.00 UhrZDF.reportageZwischen Baum und BorkenkäferEinsatz im kranken WaldFilm von Felix KrügerTote Wälder, abgestorbene Bäume: Millionen Fichten sind allein in denvergangenen Monaten dem Waldsterben zum Opfer gefallen.Von der größten Krise des Deutschen Waldes sprechen Fachleute. Weitüber 200 000 Hektar, ein Gebiet dreimal so groß wie Hamburg, ist inDeutschland jetzt schon von Dürre, Hitze und Borkenkäfer gezeichnet.Das jetzige Waldsterben sei viel umfangreicher als der vom saurenRegen verursachte Waldkollaps der 80er-Jahre. Wie dieses Sterbengestoppt werden soll, ist zurzeit nicht klar.Ausbleibender Regen und Stürme haben die Bäume zwischen Harz undHunsrück so geschwächt, dass sie dem Borkenkäfer bisweilen schutzlosausgeliefert sind. Im Kampf gegen diesen kleinen Schädling ist sogarschon die Bundeswehr im Einsatz. Unter anderem im Osterzgebirge warenbereits Kolonnen von Soldaten mit Schäleisen in den Wäldernunterwegs, um die Forstleute im Borkenkäfer-Abwehrkampf zuunterstützen.Waldbesitzer Jörg von Beyme im südlichen Sachsen-Anhalt sieht sich ineiner existenziellen Krise. Nicht nur, dass ein Teil seines etwa 700Hektar großen Waldes unter Stürmen und Dürre zusammengebrochen ist.Selbst besonders wehrhaft geltende Laubbäume wie Buchen müssenreihenweise notgefällt werden. Doch wohin mit dem ganzen Holz?Die Bemühungen, vom Wald noch zu retten, was zu retten ist, sindvielfältig. Aus Sorge um den wertvollen Rohstoff lassen vieleWaldbesitzer mit Hochdruck Fichten und Buchen fällen.Revierförsterin Anne-Sophie Knop aus dem Soonwald sieht im Anbau vonMonokulturen eine der Ursachen für die Krise des Waldes. Sie will mitNeupflanzungen und mehr Vielfalt gegensteuern. Etliche Forstbetriebehaben bereits vor Jahrzehnten begonnen, Mischwald zu pflanzen. Woalte Fichtenbestände sterben, wächst junger Wald heran. Eine Hoffnungbesteht darin, dass sich der junge Wald von heute besser an häufigereDürrejahre anpassen kann.Die Reportage erzählt von Menschen, die dem Waldsterben aufunterschiedlichste Art begegnen und es aufzuhalten versuchen.Zwischen Wiederaufforstung und "Natur, Natur sein lassen" zeigt derFilm Strategien zwischen Hoffnung und Anpassung an veränderteklimatische Bedingungen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4468644OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell