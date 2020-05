ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 14. Juni 2020

Mainz (ots) -Sonntag, 14. Juni 2020, 9.30 UhrKatholischer Gottesdienst Verantwortung übernehmenZeugnis geben vom lebendigen Gott und seiner rettenden Nähe. Darum geht es in den Bibeltexten des Gottesdienstes. Was bedeutet das heute? Was heißt es, Verantwortung zu übernehmen für andere?Für die Kirchengemeinden und das ZDF bedeutet die Corona-Pandemie eine große Herausforderung bei der Übertragung der Gottesdienste. Deshalb sind nur wenige Mitwirkende beteiligt. Ziel ist es, den Gläubigen Zuhause die Möglichkeit des Mitfeierns zu bieten.Im Anschluss an den Gottesdienst können Zuschauer und Mitfeiernde bis 15 Uhr unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) einen in der Gemeinde eingerichteten Telefondienst erreichen.Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4596608OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell