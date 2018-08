ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 12. August 2018

Mainz (ots) -Sonntag, 12. August 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhRettet die VögelVögel sind der Inbegriff von Anmut und Freiheit. Ihr Zwitschern machtgute Laune. Doch Studien zeigen: Um die gefiederten Sänger ist es garnicht gut bestellt. Sie könnten sogar aussterben. In nur zwölf Jahrenhat Deutschland 12,7 Millionen Brutpaare verloren. Die Zahl ging von97,5 auf 84,8 Millionen zurück. Das entspricht 15 Prozent desursprünglichen Bestandes von 1998. Wie können wir sie schützen? Dennauch wir brauchen die Vögel für unser Überleben.Einer NABU-Einschätzung zufolge gibt es einen direkten Zusammenhangzwischen dem Vogelsterben und dem massiven Insektenrückgang. Die Zahlder Insekten hat in manchen Gebieten Deutschlands schon um bis zu 80Prozent abgenommen. Wenn die Insekten verschwinden, verschwinden dieVögel, wenn die Vögel verschwinden, verschwindet unsere Nahrung, wenndie Nahrung verschwindet, verschwindet auch der Mensch. "sonntags"geht deshalb der Frage nach, was wir für das Überleben der Vögel tunkönnen.Sonntag, 12. August 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzDie 90er Jahre sind wieder Kult und werden überall im Land aufMotto-Partys frenetisch gefeiert. Heute auch im "ZDF-Fernsehgarten".Gäste: Dr. Alban, Snap!, Rednex, Whigfield, East 17, Jenny Berggrenvon Ace of Base, Oli.P, Masterboy feat. Beatrix Delgado und andere.Zu Gast sind Kultmoderatoren und Personen, die auf große sportlicheErfolge in den 90er Jahren zurückblicken können. Wie gut kennen siesich aus in der Dekade von Steißbein-Tattoo undFreundschaftsbändchen?Außerdem zu Gast ist eine Gruppe Jugendlicher, die aus Kaugummis einSpringseil erstellt, mit dem vier Kinder tatsächlich springen können.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell