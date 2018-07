ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 12. August 2018

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 12. August 2018, 11:50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeDie 90er Jahre sind wieder Kult und werden überall im Land aufMotto-Partys frenetisch gefeiert. Heute auch im "ZDF-Fernsehgarten".Gäste: Dr. Alban, Snap, Rednex, Whigfield, La Bouche, East 17, JennyBerggren from Ace of Base, Oli. P, Culture Beat und andere.Zu Gast sind Kultmoderatoren und Personen, die auf große sportlicheErfolge in den 90er Jahren zurückblicken können. Wie gut kennen siesich aus in der Dekade von Arschgeweih, Zauberwürfel undFreundschaftsbändchen?Außerdem zu Gast ist eine Gruppe Jugendlicher, die aus Kaugummis einSpringseil erstellt, mit dem vier Kinder tatsächlich springen können.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell