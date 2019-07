ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 11. August 2019

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 11. August 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzDer City Triathlon Mainz 2019 macht Station im "ZDF-Fernsehgarten",und jede Menge Prominente gehen in Staffeln gegeneinander an denStart.Mit dabei: Frank Buchholz, Matthias Schloo, Marie Zielcke, IsabelVarell, Manuel Cortez, Yared Dibaba, Mick Wewers, Andrea Kiewel,Yorck Polus und Steven Gätjen. Musik: Semino Rossi, Mousse T. feat.Emma Lanford, Walking on Cars und andere.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell