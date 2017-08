Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisSonntag, 10. September 2017, 24:00 UhrPrecht: Markt und Moral - Der Zustand unserer WirtschaftModeration: Richard David PrechtDeutsche Autobauer von Weltruf manipulieren Abgaswerte und scheinensich abgesprochen haben, Banken verkaufen faule Papiere - was ist losmit der deutschen Wirtschaft?Darüber spricht Richard David Precht mit dem ehemaligenVorstandsvorsitzenden der Daimler-Benz AG und heutigemSystemkritiker, Edzard Reuter. Was ist übrig geblieben von dersozialen Marktwirtschaft?Die fünf großen deutschen Autobauer mit dem besten Renommee auf demWeltmarkt haben sich offensichtlich jahrelang abgesprochen, um denWettbewerb untereinander zu unterlaufen. Von einem offenen Markt kannhier kaum mehr die Rede sein. Das viel gepriesene freie Spiel derKräfte findet wie etwa auch im Bankwesen, bei Internet-Konzernen, derPharmaindustrie oder der Energiewirtschaft tatsächlich gar nicht mehrstatt, meint Richard David Precht.Im Falle von VW, Daimler, BMW und Co wird offensichtlich, so Precht,dass eben niemand weniger Interesse an einem offenen Wettbewerb habeals die Bewerber selbst. Es wird getrickst und betrogen, sobaldniemand hinschaut. Und das ausgerechnet bei deutschen Premium-Marken,die mit deutscher Gründlichkeit und Zuverlässigkeit werben.Ist die vielgelobte selbstregulierende Kraft des Marktes nur eineIllusion, an die Ökonomen so beharrlich glauben wie an eine Religion?Und ist das Nichtfunktionieren des Marktes heute in der Zeitzunehmender Monopolisierung und Globalisierung deutlich eklatantergeworden? Muss es ein Umdenken geben, weil die Marktautomatismen ausdem Ruder laufen?Richard David Prechts Gast, der ehemalige Chef der Daimler-Benz AG,Edzard Reuter, beklagt seit Jahren eine zunehmende Heuchelei und Gierin den Chef-Etagen großer Unternehmen. Er prangert das unehrliche undselbstsüchtige Gebaren nicht nur der wirtschaftlichen Führungskräftean, sondern auch jenes der politisch Verantwortlichen. Ob in derFinanzkrise oder in der aktuellen Diesel-Krise - die Politik ließsich von der Wirtschaft in die Pflicht nehmen und nicht umgekehrt.Reuter fordert eine Rückbesinnung auf alte Werte wieVerantwortungsbewusstsein, Anstand und Augenmaß. Aber ist für denehrbaren Kaufmann überhaupt noch Platz im Turbokapitalismus des 21.Jahrhunderts? Eine Wirtschaft mit ethischem Anspruch? Inwieweit stehteigentlich noch der Mensch im Vordergrund? Das Wirtschaften solltedoch letztendlich zu seinem Besten sein. Ist es da nicht absurd, wennGroßunternehmen eher an ihre profitorientierten Anleger denken als anihre Beschäftigen? Wenn Wachstum vor guten Arbeitsbedingungen gehtund Effizienz vor Umweltschutz? Wenn Aktienkurse steigen, nachdem einUnternehmen angekündigt hat, es werde Stellen abbauen?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell