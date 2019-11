ZDF-Programmhinweis / Samstag, 9., und Sonntag, 10. November 2019

Mainz (ots) -Samstag, 9. November 2019, 17.10 UhrLänderspiegelModeration: Andreas KlinnerVerkehrswende in den Städten - Wie Autos immer mehr verdrängt werdenBerlin gedenkt und feiert - Zehntausende beim Mauerfall-JubiläumMit oder ohne AfD? - Heftige Debatte in Thüringens CDUHammer der Woche - Planungschaos bei UmgehungsstraßeSamstag, 9. November 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: David Wagner, Trainer FC Schalke 04Fußball-Bundesliga, 11. SpieltagTopspiel: Bayern München - Borussia DortmundSC Paderborn - FC AugsburgFC Schalke 04 - Düsseldorf1. FSV Mainz - Union BerlinHertha BSC - RB Leipzig1. FC Köln - Hoffenheim (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 13. SpieltagHolstein Kiel - Hamburger SVSV Sandhausen - Greuther FürthVfL Osnabrück - VfB StuttgartFrauenfußball: England - Deutschland, LänderspielSonntag, 10. November 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDeutschland verändert sich: ArbeitDeutschland verändert sich. Die Welt wird zunehmend digitaler, wasunsere Arbeitswelt grundlegend verändern wird. Die meistenBerufsbilder werden vor neue Herausforderungen gestellt. Im Rahmender Reihe "Deutschland verändert sich" geht es um das Thema Arbeit.In der Mobilität, der Verwaltung, der Medizin und der Pflege werdendie neuen Herausforderungen am schnellsten spürbar sein.Computer, die auf Dialoge mit einem Menschen eigenständig reagieren,sind keine Vision mehr. So ist es in Großbritannien bereits möglich,zusammen mit dem Sprachassistenten von Amazon, Alexa, zu beten.Außerdem kann Alexa Fragen zur Taufe beantworten, kennt sich mitHochzeiten aus und weiß über Beerdigungen Bescheid. DieTeppichmanufaktur Habbishaw in Hessen hat sich digital aufgestellt:Kunden können im Internet ihren eigenen Teppich gestalten, der dannin der Teppichfabrik gefertigt wird. Durch die Digitalisierung ist esdem Juniorchef gelungen, die Firma weiterzuführen.Digitale Nomaden arbeiten unabhängig von Raum und Zeit. Sie bekommenihre Aufträge online und erfüllen sie, wenn es für sie zeitlichpasst. So kann es sein, dass der digitale Nomade von Thailand aus füreinen Auftraggeber in Deutschland arbeitet. Damit aber noch nichtgenug: Der Tele-Arzt ist online mit einem Krankenwagen verbunden unddiagnostiziert per Internetverbindung. Hausbesuche entfallen, dafürsitzen der Patient und der Arzt jeweils vor ihren Computern. Die Weltwird zunehmend digitaler. Dies wird unsere Jobs grundlegendverändern.Sonntag, 10. November 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Bundesliga - Nachspiel zum 11. SpieltagSportmedizin: Psychologische BetreuungBoxen: Kampfabend in Hamburg - ZusammenfassungBehinderten-Sport: Leichtathletik-WM - Aktuelle Reportage aus DubaiBasketball: Bundesliga, 7. Spieltag - Bayern München - ALBA BerlinSonntag, 10. November 2019, 19.10 UhrBerlin direktModeration: Shakuntala BanerjeeCDU, AfD und eine irre Debatte - Zwischen roten Linien und TabubruchDeutschland, China und 5G - Warum die GroKo keine Linie hatPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell