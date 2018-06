ZDF-Programmhinweis / Samstag, 9. Juni 2018

Mainz (ots) -Samstag, 9. Juni 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichDer Comedian Tan Caglar beweist, dass Humor und Behinderung sichnicht ausschließen. Der 37-Jährige sitzt im Rollstuhl und tourt mitseinem Programm erstmals durch Deutschland. "Inklusion ist, wenn einRollstuhl dieselbe Akzeptanz erreicht hat wie ein Selfie-Stick",bringt der Deutsch-Türke das Thema Inklusion auf den Punkt. Caglarwird mit einer angeborenen Rückenmarksverletzung geboren. Mit 22Jahren sitzt er im Rollstuhl.Sein Traum, als talentierter Sportler seinen Lebensunterhalt zuverdienen, platzt. Tan erkrankt an Depressionen - doch mitprofessioneller Hilfe schafft er den Weg zurück in den Alltag.Seitdem engagiert sich der gelernte Werbekaufmann ehrenamtlich inSchulen und nimmt in Rollstuhlkursen Schülern die Scheu vor Menschenmit Behinderung. Und dies auf so unterhaltsame Art, dass mehr undmehr Leute sagten, er gehöre auf die Bühne. Der gelernteWerbekaufmann macht dies seit einem Jahr und ist mit seiner Tour"Rollt bei mir!" in Deutschland unterwegs.Samstag, 9. Juni 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringNach folgenschweren Unwettern - Städte schützen sich vor StarkregenAbzocke nach Modernisierung - Mietpreisbremse soll schärfer werdenWer vertritt den Osten? - Linkspartei verliert Wähler an AfDHammer nachgehakt - Was aus alten Fällen wurdeSonntag, 10. Juni 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhWir tun es alle, bis zu 200 Mal am Tag: lügen. Mal ist die Lügefaustdick oder dreist, mal kommt sie als bloßes Flunkern oderlässliche Notlüge daher. Aber warum sagen wir die Unwahrheit? Schonder Lügenbaron dachte sich wilde Geschichten aus. Heutzutage istLügen kinderleicht geworden. Mit wenigen Klicks lassen sichFalschmeldungen in die Welt setzen und verbreiten. Wem kann man danoch trauen? "sonntags" erzählt die ganze Wahrheit über die Lüge.Sonntag, 10. Juni 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzHeute ist Discofox-Tag im "ZDF-Fernsehgarten". Live auf dem MainzerLerchenberg begrüßt Andrea Kiewel die Amigos, Vanessa Mai, Anna-MariaZimmermann und Mitch Keller. Außerdem zu Gast sind unter anderenChristian Lais, Diana Sorbello, Jörg Bausch, Eloy und Thomas Anders.Die Fußball-WM ist ein großes Thema in der Sendung. Die Zuschauerhaben die Möglichkeit, eine Reise zu einem WM-Spiel zu gewinnen.Bürger Lars Dietrich berichtet direkt aus Russland, KatrinMüller-Hohenstein erzählt Neues über die deutsche Nationalmannschaft.Weitere Programmpunkte sind ein kraftvoller Fußball-Rekord und Tipps,wie man ein Büfett für die WM-Spiele vorbereiten kann.Sonntag, 10. Juni 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Anna KraftFIFA WM 2018VorberichtFußball-StoryAktuelle ReportageTennis: French OpenZusammenfassung des Herren-FinalsKanu: Sprint-EM in BelgradAktueller BerichtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell