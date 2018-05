ZDF-Programmhinweis / Samstag, 9. Juni.2018

Mainz (ots) -Samstag, 9. Juni.2018, 12:05 UhrMenschen - das MagazinEs lebe die Comedy!Der Comedian Tan Caglar beweist, dass Humor und Behinderung sichnicht ausschließen. Der 37-Jährige sitzt im Rollstuhl und tourt mitseinem Programm erstmals durch Deutschland."Inklusion ist, wenn ein Rollstuhl dieselbe Akzeptanz erreicht hatwie ein Selfie-Stick", bringt der Deutsch-Türke das Thema Inklusionauf den Punkt. Caglar wird mit einer angeborenenRückenmarksverletzung geboren. Mit 22 Jahren sitzt er im Rollstuhl.Sein Traum, als talentierter Sportler seinen Lebensunterhalt zuverdienen, platzt. Tan erkrankt an Depressionen - doch mitprofessioneller Hilfe schafft er den Weg zurück in den Alltag.Seitdem engagiert sich der gelernte Werbekaufmann ehrenamtlich inSchulen und nimmt in Rollstuhlkursen Schülern die Scheu vor Menschenmit Behinderung. Und dies auf so unterhaltsame Art, dass mehr undmehr Leute sagten, er gehöre auf die Bühne. Der gelernteWerbekaufmann macht dies seit einem Jahr und ist mit seiner Tour"Rollt bei mir!" in Deutschland unterwegs.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell