ZDF-Programmhinweis / Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli 2019

Mainz (ots) -Samstag, 6. Juli 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Jochen BreyerGäste:Stefan Kuntz, Fußballtrainer U21-NationalmannschaftZeina Nassar, BoxerinFrauen-Fußball-WM - Spiel um Platz 3 und Tag vor FinaleFußball: Copa América - Spiel um Platz 3Beachvolleyball-WM in Hamburg - Finale Damen und Halbfinale HerrenTriathlon-WM in Hamburg - ITU World ChampionshipSonntag, 7. Juli 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea Ballschuh"sonntags" ist unterwegs auf einem Baucamp des InternationalenBauordens im rheinland-pfälzischen Otterstadt und lernt junge Leuteaus ganz Europa kennen, die sich ehrenamtlich engagieren. ModeratorinAndrea Ballschuh packt selbst mit an und führt durch die Gesprächeauf der Baustelle. Die Zuschauer erfahren, auf wie vielfältige Artund Weise man sich im Urlaub engagieren kann und wo man im Netz undin Beratungsstellen spannende Projekte findet.In Beiträgen im Rahmen der Sendung werden einige dieser Projektevorgestellt, in denen sich nicht nur junge Leute, sondern auchSenioren engagieren können.Sonntag, 7. Juli 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeWer sich traut, einen neuen Weltrekord aufzustellen oder aber einenbestehenden zu brechen, ist heute im "ZDF-Fernsehgarten" willkommen.Gäste: Beatrice Egli, Linda Hesse & Maximilian Arland, Reen, KEiiNO,Peter Pux, André Stade, Annett Louisan, Duncan Laurence, YouNotUs,Marie Wegener, Miricalls und andere.Von kleinen und kniffligen Aufgaben bis zu großen und mächtigenHerausforderungen - es ist von allem etwas dabei. Mitfiebern undDaumen drücken ist angesagt. Auch im Musik- und Servicebereich istder "ZDF-Fernsehgarten" rekordverdächtig.