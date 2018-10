ZDF-Programmhinweis / Samstag, 6. Oktober 2018

Mainz (ots) -Samstag, 6. Oktober 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichAuf eigenen BeinenAlle Kinder werden groß und wollen auf eigenen Beinen stehen.Besonders Eltern von Kindern mit Behinderung scheint esschwerzufallen, loszulassen. So geht es auch den Eltern von TimWeidner. Tim ist seit 20 Jahren Teil einer Wohngruppe von Menschenmit Behinderung. Er fühlt sich dort zu Hause. Für seine Eltern war esnicht leicht, ihn dort unterzubringen. Nicht selten fühlen sichEltern und Angehörige schuldig, wenn sie diesen Schritt gehen.Samstag, 6. Oktober 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Andreas KlinnerGroßdemo am Hambacher Forst - Letztes AufbäumenDie Rolle der Kölner DITIB-Moschee - Spaltung statt VersöhnungMit wem macht es die CSU? - Die Optionen der ChristsozialenHammer der Woche - Aufzug-Ärger am Grünstadter BahnhofSamstag, 6. Oktober 2018, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioGast: Michael Preetz, Geschäftsführer Hertha BSCFußball-Bundesliga, 7. SpieltagTopspiel:Bayern München - Bor. M'gladbachBor. Dortmund - FC AugsburgHannover 96 - VfB Stuttgart1. FSV Mainz 05 - Hertha BSCDüsseldorf - FC Schalke 04Werder Bremen - VfL Wolfsburg (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 9. SpieltagGreuther Fürth - Jahn RegensburgErzgebirge Aue - Holstein Kiel1. FC Magdeburg - Dynamo DresdenIOC-Session in Buenos AiresAktuelle ReportageFormel 1: Qualifying aus SuzukaGroßer Preis von JapanSonntag, 7. Oktober 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhWelchen Wert hat unser Essen?Essen wird aufwendig inszeniert, fotografiert und gepostet undgleichzeitig achtlos verschwendet und entsorgt. Allein in Deutschlandlanden pro Sekunde 313 Kilogramm Lebensmittel im Müll. Jährlich sinddas bei uns 18 Millionen, weltweit 1,3 Milliarden Tonnen. Das machtein Drittel aller für den Verzehr produzierten Lebensmittel aus.Dabei findet die größte Lebensmittelverschwendung nicht etwa inSupermärkten, sondern zu Hause statt.Vor allem in skandinavischen Ländern wurde deshalb die Reißleinegezogen. Dänemark etwa konnte die Lebensmittelverschwendung innerhalbvon fünf Jahren um 25 Prozent reduzieren. Auch in Deutschland suchtman nach kreativen Möglichkeiten, übrig gebliebenes Essen undLebensmittel nach dem abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum doch nochzu verwenden. Was ist uns unser Essen wert? Dieser Frage widmet sich"sonntags" anlässlich des Erntedankfestes und zeigt, wie wir restlosessen könnten.Sonntag, 7. Oktober 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Bundesliga - Analyse des 7. SpieltagesFußball-Story - Aktuelle ReportageIronman: Patrick Lange - Auf dem Weg zur Titelverteidigung?Formel 1: Großer Preis von Japan - Zusammenfassung aus SuzukaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell