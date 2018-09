ZDF-Programmhinweis / Samstag, 6. Oktober 2018

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Samstag, 6. Oktober 2018, 20:15 UhrGottschalks große 68er-ShowMit einer großen Musikshow im ZDF feiert Thomas Gottschalk das Jahr1968. Im Hamburger Mehr!Theater präsentiert er internationale Starsund die Hits eines unvergesslichen Jahres.50 Jahre liegt sie zurück, diese bunte, wilde und extrem spannendeZeit. Gemeinsam mit prominenten Gästen und echten 68ern lässt ThomasGottschalk das Lebensgefühl einer ganzen Generation wieder aufleben.Zu den internationalen Stars des Abends zählen Musiklegenden wieMelanie, Donovan, Chris Thompson und The Box Tops. Außerdemüberraschen Wolfgang Niedecken, Katie Melua, Andreas Gabalier,Vanessa Mai, David Garrett und Stefanie Heinzmann mit eigenenLive-Interpretationen weltberühmter 68er-Songs. Das Best-of derFlower-Power-Hits wird musikalisch begleitet von Deutschlandsbekanntester Fernsehband, den Heavytones.Im Hamburger Mehr!Theater begrüßt Thomas Gottschalk außerdem WeltstarPeter Fonda, Rowan Atkinson, Uschi Glas, Claudia Roth, Inka Bause,Dagmar Frederic und weitere Überraschungsgäste. Gemeinsam begeben siesich auf spannende Zeitreise und lassen die prägenden Ereignisse nocheinmal Revue passieren.Ein generationsübergreifender Abend, eine Hommage an eineunvergessliche Zeit mit Deutschlands Show-Giganten Thomas Gottschalk,der in diesem Jahr selbst seinen 68. Geburtstag feiern durfte.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell